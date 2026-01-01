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هواوي والحواسيب المحمولة

خبر : هواوي تستعد لإطلاق MateBook D جديد منافسًا لـ MacBook Neo بسعر اقتصادي

الخميس 06 أغسطس 2026 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تستعد لإطلاق MateBook D جديد منافسًا لـ MacBook Neo بسعر اقتصادي



وكالات /سما/

تتجهز شركة هواوي الصينية لتوسيع نطاق منتجاتها من الحواسيب المحمولة من خلال إطلاق نموذج جديد ضمن سلسلة MateBook D، مصمم للمنافسة المباشرة مع جهاز MacBook Neo من آبل في قطاع الأجهزة ذات الأسعار المعقولة، وذلك خلال الربع الأول من السنة القادمة.

كشف حساب متخصص في التسريبات التكنولوجية على منصة ويبو الصينية (Weibo) عن معلومات حول الجهاز المنتظر، الذي سيعتمد على نظام هارموني أوإس (HarmonyOS) الخاص بهواوي. ويتماشى هذا المنتج الجديد مع سمات سلسلة MateBook D المعروفة بأسعارها المنافسة وتصميمها المعدني الخفيف وإمكاناتها الإنتاجية العالية وتوافقها السلس مع باقي أجهزة هواوي.

تركز أجهزة السلسلة تاريخيًا على شاشات عرض بأحجام تتراوح بين 14 و16 بوصة، وعادة ما توفر توازن جيد بين الحجم والأداء. الإصدار الجديد من المتوقع أن يأتي بخيارات ألوان أوسع من السابق، تتضمن ألوانًا مستلهمة من MacBook Neo مثل الوردي والأصفر والأزرق الداكن، إضافة إلى الألوان التقليدية من الرمادي والفضي التي تميز أجهزة هواوي السابقة.

بخصوص التسعير، يُتوقع أن يبدأ سعر الجهاز من حوالي 5000 يوان صيني، ما يعادل تقريبًا 685 دولارًا أمريكيًا. هذا المستوى السعري يضع الجهاز في نطاق الأجهزة الاقتصادية الموجهة للمستخدمين العاديين الذين يبحثون عن حواسيب حديثة وموثوقة لأداء المهام اليومية والعمل بدون إرهاق الميزانية.

من المحتمل أن يُعاد النظر في التصميم الخارجي للجهاز بشكل جزئي أو شامل مقارنة بالأجيال السابقة من MateBook D، وذلك بهدف جذب قاعدة أوسع من المستهلكين الباحثين عن أجهزة عصرية وجذابة. ومع ذلك، لم تُعلن شركة هواوي حتى الآن عن أي تفاصيل رسمية أو صور توضيحية للتصميم النهائي للجهاز.

التوقعات العامة بين متابعي قطاع التكنولوجيا تشير إلى أن الإصدار الجديد سيحمل تحسينات ملموسة وقابلة للملاحظة عند مقارنته مع أجيال MateBook D السابقة، سواء من حيث الأداء أو الميزات أو تجربة الاستخدام، ما قد يزيد من جاذبيته للفئة المستهدفة من المستخدمين.

#هواوي #حواسيب محمولة #تكنولوجيا

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