آيزنكوت يهاجم اتفاق غزة: نتنياهو استسلم قبل إنجاز أهداف الحرب

القدس المحتلة/سما/

انتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الذي نشره "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، معتبرا أن تفاصيله وصلت إلى الإسرائيليين عبر وسائل إعلام أجنبية.

وزعم آيزنكوت وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "مرة أخرى، يطالع المواطنون في إسرائيل اتفاقا مصيريا من خلال وسائل إعلام أجنبية، وهو ما يكشف الفجوة الكبيرة بين الوعود التي أطلقها بنيامين نتنياهو والواقع".

وأضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد الخسائر الكبيرة في الأرواح والإصابات والجرحى، خضع لما وصفه بضعفه السياسي من دون تحقيق أهداف الحرب، بدلا من إنهائها من موقع قوة.

وتابع آيزنكوت أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقبل بواقع تبقى فيه حركة حماس قائمة، وتتمكن من إعادة تسليح نفسها، وتنتظر الفرصة لتنفيذ هجوم جديد.