نتنياهو: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وسنواصل البقاء في المناطق العازلة في لبنان وغزة

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، مشددًا على أن إسرائيل نجحت في إبعاد ما وصفه بـ"التهديد الإيراني" عن أراضيها.

جاءت تصريحات نتنياهو عقب إعلان ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيوقّع عليه الأطراف الجمعة المقبل.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، إن بلاده سارعت إلى توجيه ضربات لإيران لمنعها من امتلاك قنبلة نووية، مدعيًا أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل قادة إيرانيين وألحقت أضرارًا كبيرة بالأجهزة الأمنية، مضيفًا أن الاقتصاد الإيراني سيحتاج إلى سنوات للتعافي.

وفي ما يتعلق بالوضع الإقليمي، أكد نتنياهو أن إسرائيل سيطرت على مناطق وصفها بالمركزية في لبنان كانت تُستخدم لتهديدها من جانب حزب الله، مشددًا على أن بلاده لن تسمح لأي تنظيمات مسلحة بالتمركز على حدودها.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل البقاء في المناطق العازلة في غزة ولبنان وسوريا، مع الحفاظ على مصالحها الأمنية في إطار علاقاتها مع الولايات المتحدة.

واعتبر نتنياهو أن وضع إسرائيل اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابع من أكتوبر، زاعمًا أن بلاده نجحت في كسر ما وصفه بـ"محور الإرهاب"، كما أعلن إحباط مخطط لقوة الرضوان التابعة لحزب الله لاجتياح منطقة الجليل.

وعن الأوضاع داخل إيران، قال نتنياهو إنه لا أحد يعلم متى يمكن أن يسقط النظام الإيراني، مؤكدًا في الوقت ذاته عزمه خوض الانتخابات المقبلة وسعيه للفوز بها.