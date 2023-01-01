حزب الله يشكر لإيران “إصرارها” على أن يكون لبنان مشمولا باتفاق وقف الحرب

بيروت/وكالات/

شكر حزب الله الاثنين داعمته إيران لإصرارها على أن يكون لبنان مشمولا بالاتفاق مع الولايات المتحدة لوقف الحرب في الشرق الأوسط، بعدما تمسكت طهران بهذا المطلب خلال المفاوضات الشاقة.

ورحب “حزب الله”، بالاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب بينهما، وأكد تمسكه بحق الدفاع عن لبنان حتى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأسرى.

وقال الحزب في بيان إنه “يبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية الإنجاز الكبير بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان”.

وأكد أن “هذا الإنجاز العظيم جاء ثمرةً للصمود الأسطوري والثبات الاستثنائي والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الإيراني العزيز وقيادته الحكيمة متمسكين بالخيارات الوطنية التي تحفظ كرامتهم وسيادتهم واستقلالهم”.

وشدد الحزب على أن “ما تحقّق هو مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل لأرضنا، وعودة أسرانا إلى وطنهم وأهلهم، وعودة جميع الأهالي، لا سيما أهالي قرى المواجهة في الحافة الأمامية إلى قراهم وبيوتهم، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان”.

وقال محذرا: “على العدو الإسرائيلي أن يفهم أن لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار (مارس)، وأن المقاومة (..) لن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة وطنها ودماء أهلها، وأنها ستبقى متمسكة بحق لبنان المشروع والثابت في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته حتى تحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأسرى”.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف آلاف الشهداء والجرحى، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

كما توجه “حزب الله” بالتحية لكل الدول التي “شاركت وساهمت وساعدت وواكبت جهود إزالة العقبات من أجل إنجاز هذا الاتفاق”، مؤكدًا أن “على لبنان أن يحسن الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية والدولية لتحقيق سيادة لبنان وتحرير أرضه في إطار الوحدة الداخلية”.

وأضاف أن “هذه المرحلة تستوجب من السلطة وجميع القوى السياسية اللبنانية العودة إلى وحدة الموقف الوطني لتحقيق الأهداف التي يجمع عليها اللبنانيون والتي تكمن فيها مصلحة لبنان وحفظ سيادته وقوته ومنعته في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي”.

وتابع: “من الحكمة مراجعة كل الحسابات والمسارات التي سارت عليها السلطة، والاستفادة من هذه التجربة وما سبقها من تجارب مرّ بها وطننا لبنان، والابتعاد عن الأوهام والرهانات الخاسرة، والإقرار بأن الموقف اللبناني الموحد والاعتماد على الأصدقاء الحقيقيين هو السبيل الأمثل لصون المصالح الوطنية”.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف شريف الذي تتولى بلاده دور الوساطة أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته “تروث سوشيال”، اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران.

ومنذ نيسان، بدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية في واشنطن، حيث عقد 4 جولات تفاوضية بين الجانبين، إضافة الى اجتماع “أمني” ضم ضباط عسكريين من الطرفين، إلا أن “حزب الله” يرفض الاعتراف بهذه المفاوضات.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي.