فانس: إسرائيل ستكون جزءا من معادلة الشرق الأوسط الجديد

واشنطن/وكالات/

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن هناك العديد من التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى عمل وتنسيق بشأن الاتفاق مع إيران، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تمتلك كل الأوراق في مسار التفاوض.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن بي سي"، اليوم الإثنين، أشار فانس إلى اعتقاده بأن بعض الأطراف داخل إسرائيل قد تتقبل الاتفاق الجاري التوصل إليه، مضيفًا أن لإسرائيل مقعدًا على الطاولة في الشرق الأوسط الجديد.

وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، في خطوة تعد من أبرز التحولات السياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا لما أعلن حتى الآن، يتضمن الاتفاق وقفًا فوريًا ودائمًا للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري المفروض على إيران، فضلًا عن تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التصعيد العسكري والمواجهات غير المباشرة بين الجانبين، بالإضافة إلى مفاوضات معقدة شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية، من بينها مصر وقطر وباكستان، مما أسفر عن التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة تفاهم يتوقع توقيعها في جنيف يوم 19 يونيو الجاري.

ويحمل الاتفاق المرتقب أبعادًا أوسع من مجرد إنهاء المواجهة، إذ يشمل ترتيبات تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، والعقوبات الاقتصادية، والملف النووي الإيراني، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى أبرزها الوضع في لبنان.

ومن الجانب الإيراني، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مطلع أن مسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شهدت تعديلات في اللحظات الأخيرة، نصّت على تعزيز السيادة الإيرانية العمانية في إدارة مضيق هرمز.

وأوضح المصدر أن الصياغة الجديدة تنص على أن إدارة الخدمات البحرية في المضيق ستكون مشتركة بين إيران وسلطنة عُمان، مع السماح بعبور السفن مجانًا لمدة 60 يومًا في بداية تنفيذ الاتفاق.

وأضاف أن الجانب الإيراني يعتزم، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تطبيق نظام يتيح تحصيل عوائد مالية من خدمات الملاحة البحرية، بما يشمل مجالات الأمن والبيئة والتأمين، في إطار تنظيم حركة السفن العابرة للمضيق.