طالع .. وكالة ايرانية تنشر تفاصيل جديدة من الاتفاقية "الأمريكية- الإيرانية"

القدس المحتلة / سما /

بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، نشرت وكالة أنباء مهر الإيرانية وثيقة اليوم الاثنين، تحتوي على 14 بنداً من مسودة التفاهمات التي من المتوقع أن يوقعها الطرفان.

من بين البنود المنشورة:

اولا: الاتفاق على وقف فوري ودائم لجميع الأعمال العدائية في جميع الساحات، بما في ذلك لبنان.

ثانيا: تعهدت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادتها.

ثالثاً: رفع الحصار البحري المفروض في الأشهر الأخيرة خلال 30 يومًا.

رابعا: كما سيُعاد فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، فضلًا عن التزام أمريكي بسحب قواته من المنطقة المتاخمة لإيران.

خامسا: تعليق العقوبات الأمريكية على إيران في مجال النفط والمنتجات البتروكيماوية .

سادسا: منح إيران حق الوصول الكامل إلى عائداتها، فضلا عن التزام الولايات المتحدة وحلفائها بتقديم خطة لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.

تتضمن الوثيقة أيضاً أقساماً تتعلق بإطار المفاوضات المستقبلية. وفي غضون 60 يوماً، ستتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي بين الدول يركز على القضية النووية وإلغاء العقوبات الأمريكية والقرارات الدولية المختلفة.

تعهدت إيران، في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعدم إنتاج أسلحة نووية، بينما تعهدت الولايات المتحدة بعدم إرسال قوات إلى المنطقة أو فرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات، والإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، على أن يُفرج عن نصف المبلغ قبل بدء المحادثات. كما نص الاتفاق على آلية لمراقبة تنفيذه وموافقة مجلس الأمن الدولي عليه.

في الليلة الماضية، ألغت إيران المفاوضات مع الولايات المتحدة عقب الهجوم الإسرائيلي على الضاحية، بل واستعدت لشن هجوم على إسرائيل، لكنها عادت إليها بعد "تنازلات في اللحظات الأخيرة" من واشنطن، شملت "الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من الحدود اللبنانية، والرفع الفوري للحصار".

كما أشير إلى أنه سيتم وضع إطار لتنظيم الملاحة في مياه الخليج العربي بالتعاون بين إيران وسلطنة عمان.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، من بينهم رئيس البرلمان "قاليباف" ووزير الخارجية "عراقجي"، من المتوقع وصولهم إلى سويسرا يوم الجمعة لحضور مراسم التوقيع.