طالع .. نص خريطة الطريق لاتفاق غزة بعد تعديلات الفصائل

غزة / سما /

أكدت مصادر من فصائل المقاومة الفلسطينية أنها قامت، يوم السبت، بتسليم نص "خريطة طريق لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة" إلى الوسطاء باسم فصائل المقاومة.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إنه تمّت إعادة صياغة النص الكامل للبنود الـ15، بما فيها البند الثامن "تسليم السلاح"، في اجتماع ثلاثي شاركت فيه كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبحسب المصادر نفسها: "قام ممثلو حركة حماس بتسليم النص ببنوده الـ15 إلى الوسطاء من أجل تقديمه إلى الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية". وقالت المصادر إن "التعديلات على 14 نقطة كانت طفيفة، لكن المشكلة الرئيسية كانت في البند الثامن، الذي تم وصفه بعقدة العقد، والذي خضع لنقاش وأخذ ورد على مدار أيام بين الفصائل بعضها البعض، وبين الفصائل والوسطاء".

وختمت المصادر: "قدمت فصائل المقاومة الفلسطينية كل ما عليها في هذا الموضوع، آخذةً بعين الاعتبار المعاناة الإنسانية الصعبة جداً التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، حيث كانت هي المحرك الأول والأخير في كل هذه الاجتماعات. ونعلم أن هناك تحفظات على هذه البنود، ولا سيما البند الثامن، من قبل الوسطاء، لكن هذا أقصى ما نستطيعه، والموضوع الآن لدى الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية".