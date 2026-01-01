  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"لا يملك أيّ حسٍ بالمسؤولية".. ترمب يهاجم نتنياهو : "ما هذا الشيء اللعين الذي فعلته"

الإثنين 15 يونيو 2026 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لا يملك أيّ حسٍ بالمسؤولية".. ترمب يهاجم نتنياهو : "ما هذا الشيء اللعين الذي فعلته"



القدس المحتلة / سما /

قال موقع أكسيوس عن الرئيس الامريكي ترمب ان توقيع الاتفاق مع إيران يسير وفق الخطة لهذا اليوم رغم القصف الإسرائيلي لبيروت وتهديد طهران برد

واضاف"لا أدري لم قام نتنياهو بالهجوم على بيروت وقد أغضبني ذلك وقلت له إنه يفتقر إلى الحكمة".

وتابع"أخبرت نتنياهو بغضبي من الهجوم على بيروت وأنه يفتقر تماما إلى حسن التقدير والهجوم الإسرائيلي على بيروت أدى إلى تأخير التوقيع لساعات والآن تم تحديد موعده بعد بضع ساعات".

وقال ان الاتفاق سيكون لصالح إسرائيل لأنه سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويلزمها بالتخلص من المواد النووية

وقال ترمب لفوكس نيوز "أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3"

واضاف "سأطلب من إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وطلبت من نتنياهو عدم شن مزيد من الضربات في لبنان".

واكد"إذا تم توقيع الاتفاق الليلة فسأصدر الأمر فورا برفع الحصار البحري عن إيران وتوقيع الاتفاق مع إيران سيكون عن بعد ثم سيكون هناك توقيع حضوري قد يتم في أوروبا بعد أسبوع".

وقال"سألت نتنياهو ما هذا الشيء اللعين الذي تفعله في لبنان".

وفي تصريحات أدلى بها ترامب للقناة الإسرائيلية 12، تساءل: "لماذا شنّ نتنياهو هذا الهجوم؟ أطلق حزب الله النار وضرب منطقة نائية، ولم يُصب أحد بأذى، ثمّ شنّ هذا الهجوم وغيره في بيروت؛ هذا أغضبني بشدة"، مضيفا: "اتصلوا بي وقالوا: سيدي، إسرائيل تهاجم بيروت، قبل ساعة من موعد توقيع الاتفاقية، ولم أصدق ما يحدث. إنه أمر سيء للغاية".

وأشار ترامب إلى أن "نتنياهو لا يملك أيّ حسٍّ بالمسؤولية"، مضيفا: "لقد نقلتُ له هذه الرسالة، بأنني مستاء للغاية".

الأكثر قراءة اليوم

ضغوط داخلية تدفع حكومة حزب العمال البريطانية نحو تحول جذري في ملف فلسطين

حماس تسلم رد الفصائل الفلسطينية على ورقة مجلس السلام ..

صحفي أمريكي يكشف ما جرى خلف الكواليس : "إيران تعاملت مع ترامب "كمريض نفسي"

مقر خاتم الأنبياء يتوعد بالرد ..إسرائيل تشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية

ملمحاً إلى نية اسرائيل تخريب الاتفاق مع ايران ..ترمب: الهجوم على بيروت صباح اليوم ما كان ينبغي أن يحدث

أزمة المقاصة وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني: من الضائقة المالية إلى التحديات المعيشية.. وصال أبو عليا

زامير : "نحن نستعد للتطورات في ساحات أخرى"

الأخبار الرئيسية

gaza_peace_plan_roadmap_combined

طالع .. نص خريطة الطريق لاتفاق غزة بعد تعديلات الفصائل

ترامب

نتنياهو لترامب : لن ننسحب من لبنان ولسنا ملزمين بالاتفاق

القوات المسلحة الإيرانية تعتبر أنها “أذلّت” الولايات المتحدة وإسرائيل وحققت “انتصارات كبيرة”.. والمفاوضات قد تُعقد في غضون 60 يوما

IMG_5193

التلفزيون الإيراني يعلن رسميا التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة (فيديو)] إيران والولايات المتحدة

هنأ العالم بالتوصل لاتفاق مع الجمهورية الإسلامية ..ترامب يعلن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران