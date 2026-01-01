الاعلام العبري : دولة في المنطقة منعت إسرائيل من استخدام مجالها الجوي لقصف إيران

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث العبرية "كان"، أن إحدى دول المنطقة قد اتخذت خطوة غير مسبوقة، حيث منعت إسرائيل من استخدام مجالها الجوي خلال الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي ضد إيران.

وقد قوبلت هذه الخطوة المفاجئة بدهشة كبيرة لدى كبار المسؤولين الإسرائيليين، الذين كانوا يعتقدون اعتقادا راسخا أنه على غرار ما جرى في الصدامات السابقة بين إسرائيل وإيران، فإن "الدول العربية المعتدلة" ستتعاون مع إسرائيل وتسمح لها باستخدام مجالها الجوي.

ووفقا لمصدر مطلع على تفاصيل هذه القضية، فإن القرار بمنع إسرائيل من استخدام المجال الجوي قد صدر عن أعلى المستويات في تلك الدولة العربية، وهو ما ينظر إليه في الأوساط السياسية الإسرائيلية على أنه رسالة سياسية واضحة ومقصودة، تحمل في طياتها إشارات دبلوماسية لا لبس فيها.

هذا وكشفت "هيئة البث" أيضا أن الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة وحاسمة إلى إسرائيل، مفادها أن تنفيذ الضربات العسكرية على الأراضي الإيرانية هو حصرا من اختصاص القوات الأمريكية وحدها، وذلك ردا على إسقاط مروحية "أباتشي" أمريكية وفي محاولة لدفع المفاوضات مع إيران قدما.

وقد نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل تلقت رسالة واضحة من واشنطن تطلب منها عدم التدخل في أي عمل عسكري أمريكي محتمل ضد إيران، مؤكدا أن الأمريكيين يرغبون في ألا يتسع نطاق الصراع الحالي ليشمل دولاً إضافية في المنطقة، لأنهم ما زالوا متمسكين بخيار المفاوضات ويعتقدون أن هذا هو الطريق لإقناع الإيرانيين بالتخلي عن برنامجهم النووي.

وفي غضون ذلك، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال أن يعطي الأمريكيون "ضوءا أخضر" في وقت لاحق، والعودة إلى صيغة العمل المشترك التي كانت سائدة خلال عملية "زئير الأسد" السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة التأهب في إسرائيل هي في أعلى مستوياتها، وذلك كجزء من الاستعداد لهجوم أمريكي مرتقب على إيران، وكذلك بسبب الخوف من رد إيراني انتقامي محتمل قد يستهدف إسرائيل ودول المنطقة.