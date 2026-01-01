في لقاء البطاقات الحمراء: منتخب المكسيك المستضيف يتجاوز جنوب افريقيا بثنائية

وكالات/سما/

حقق منتخب المكسيك فوزا مستحقا الليلة الماضية على منتخب جنوب افريقيا بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات كاس العالم لكرة القدم.

واستحق منتخب المكسيك الذي يستضيف البطولة رفقة كندا وأمريكا الفوز في لقاء شهد 3 بطاقات حمراء اثنتين منها للضيف جنوب إفريقيا.

وحصد منتخب المكسيك أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة، في انتظار اللقاء الثاني ضمن نفس المجموعة الذي يجري فجر اليوم الجمعة بين منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك.

ولم ينتظر منتخب المكسيك سوى 9 دقائق لافتتاح التسجيل عبر لاعبه جوليان كيونونيس الذي استغل خطأ مدافع جنوب افريقيا ليقطع الكرة ويسددها من داخل الصندوق في الشباك.

واستمرت أفضلية المكسيك خلال الشوط الأول الذي انتهى بهدف وحيد.

وزادت متاعب منتخب جنوب افريقيا بعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني يعد طرد مدافعه سفيسيلو سيثول بعد اعاقته اخر لاعب من منتخب المكسيك على مشارف منطقة الجزاء.

واستغل المكسيك هذا النقض العددي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 عبر نجمه وهدافه راؤول خيمينز بعد كرة عرضية حولها بسهولة براسه على يمين الحارس.

وحصل لاعب ​خط وسط ⁠جنوب أفريقيا ثيمبا زواني على بطاقة حمراء في الدقيقة 84 بسبب تصرفه ​العنيف، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو ​المساعد، ⁠لتكمل جنوب أفريقيا المباراة بتسعة لاعبين.

وفي الوقت بدل الضائع أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء ثالثة ولكن هذه المرة في وجه مدافع المكسيك سيزار مونتيس.