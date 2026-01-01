مستشار خامنئي مهاجماً ترامب : القنابل لن تُخرجك من المستنقع الذي صنعته بنفسك

وكالات/سما/

هاجم عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني ومستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على خلفية الضربات الأميركية الأخيرة على إيران.

وكتب رضائي في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الرئيس الأميركي المنفلت يتخيل أن القنابل يمكن أن تخرجه من المستنقع الذي صنعه بنفسه، لكن الصواريخ الإيرانية ستغرقه أكثر فيه".

وأضاف أن "على واشنطن أن تختار بين قبول شروط إيران أو خسارة آخر ما تبقى لها من مصداقية في العالم"، في إشارة إلى المفاوضات الجارية بين الجانبين والتصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.