سي إن إن: المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة رغم التصعيد الحالي

واشنطن/وكالات/

قالت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت مستمرة رغم التوترات المتصاعدة.

وأكد المصدر أن هذه المناقشات لا تزال تسير على المسار الصحيح بعد مفاوضات امتدت طوال الليل، مشيراً إلى أن استمرارها يعكس جدية الأطراف في البحث عن حلول دبلوماسية.

وأضافت الشبكة أن المحادثات لم تتوقف رغم تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليل، وهو ما يبرز رغبة الجانبين في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى في ظل التصعيد العسكري.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة، فيما يرى مراقبون أن استمرار الحوار قد يشكل فرصة لتخفيف حدة الأزمة.