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"الحرس الثوري الإيراني" يحذر الأمريكيين: سنحول المنطقة إلى جحيم لكم

الخميس 11 يونيو 2026 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الحرس الثوري الإيراني" يحذر الأمريكيين: سنحول المنطقة إلى جحيم لكم



طهران /وكالات /

صرح قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، مخاطبا الأمريكيين، بأنه "سيتم تحويل المنطقة إلى جحيم لهم لو أرادوا جعل مضيق هرمز غير آمن".

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، عن العميد مجيد موسوي، قوله: "هل تريدون جعل مضيق هرمز المقدّس غير آمن؟! سنحوّل المنطقة إلى جحيم لكم من كل أنحاء إيران".

وأضاف القائد العسكري الإيراني: "هذا هو الرد على وقاحة الأمريكيين في المنطقة بإذن الله".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الخميس، أن قواتها نفذت ضربات إضافية قالت إنها "دفاعية" ضد عدة أهداف داخل إيران.

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