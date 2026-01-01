ننتظر قرار ترامب ..وزير الحرب الأمريكي: لا نستبعد اختطاف الرئيس الكوبي..

وكالات /سما/

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، أن بلاده لا تستبعد اختطاف الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، مؤكدًا أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال هيجسيث، ردًا على سؤال للصحفيين حول هذا الملف، إن جميع الخيارات مطروحة، مشددًا على أن اتخاذ القرار بشأن أي تحركات محتملة سيكون بيد ترامب.

وأضاف أن مستقبل العلاقات بين واشنطن وهافانا يعتمد على قرارات القيادة في البلدين، لافتًا إلى أن وزارة الحرب الأمريكية مستعدة وجاهزة للتعامل مع أي طارئ.

وفي سياق متصل، أشار هيجسيث إلى أن الولايات المتحدة كثفت خلال الفترة الأخيرة ضغوطها السياسية والاقتصادية على كوبا، من خلال إجراءات شملت عقوبات وتشديد القيود الاقتصادية، في إطار ما تصفه واشنطن بـ"التهديد الكوبي للأمن القومي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في يناير الماضي، مرسومًا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تزود كوبا بالنفط، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب التهديدات المرتبطة بكوبا، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية داخل الجزيرة، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والغذاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل علاقات متوترة تاريخيًا بين واشنطن وهافانا، مع استمرار الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا منذ ستينيات القرن الماضي، مقابل مطالب كوبية برفع العقوبات كشرط لتحسين العلاقات الثنائية.

وفي سياق آخر، زار هيجسيث قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية، حيث وجّه تحذيرات للحكومة الكوبية بشأن أي محاولات للحصول على أسلحة قد تهدد القاعدة أو الأراضي الأمريكية.

وقال في كلمة أمام القوات الأمريكية هناك إن من غير الحكمة أن تسعى كوبا لامتلاك أسلحة يمكن أن تصل إلى القاعدة أو الداخل الأمريكي، مشيرًا إلى جاهزية القوات لأي تطورات محتملة.

وتزامنت الزيارة مع تصعيد أمريكي متواصل في الضغط على كوبا عبر العقوبات والإجراءات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحركات عسكرية واستخباراتية في محيط المنطقة خلال الفترة الأخيرة.