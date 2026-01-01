  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البحرين: إصابة طفلة واحتراق مركبات جراء الهجوم الصاروخي الإيراني

الخميس 11 يونيو 2026 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين: إصابة طفلة واحتراق مركبات جراء الهجوم الصاروخي الإيراني



المنامة /سما/

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينتي حمد والمنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض مسيرات إيرانية.

وجاء في بيان الوزارة: "جراء العدوان الإيراني الذي تتعرض له مملكة البحرين.. إصابة بسيطة لطفلة 11 عاماً ومعالجتها في الموقع.. واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية، والدفاع المدني والإسعاف الوطني قاما باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، فيما توعد الرئيس ترامب بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران في الحال على اتفاق سلام.

الأكثر قراءة اليوم

بعد فشله في ايران ولبنان ..نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاستئناف الحرب على قطاع غزة..

الاربعاء الأسود ..مصدر عسكري إيراني: صواريخنا الباليستية ومسيراتنا اخترقت الدفاعات الأميركية في المنطقة وأصابت 70% من الأهداف بدقة

ايران تهدد : هذه المرة لن تقتصر الحرب على المنطقة ..

تقرير : اختفاء غامض لجاسوس إسرائيلي مزعوم يضع الدولة اللبنانية في موقف صعب

الجدول الكامل لمباريات دور المجموعات في كأس العالم 2026.. المواعيد وقنوات البث الناقلة

ترامب: سنهاجم إيران اليوم بقوة كبيرة جدا وعليهم أن يوقعوا الاتفاقية فوراً

الجيش الإسرائيلي: ترسيخ إيران مبدأ “ربط الساحات” سيمنع هجماتنا في لبنان وسورية.. وكاتس يواجه انتقادات غير مسبوقة

الأخبار الرئيسية

"الحرس الثوري الإيراني" يحذر الأمريكيين: سنحول المنطقة إلى جحيم لكم

ننتظر قرار ترامب ..وزير الحرب الأمريكي: لا نستبعد اختطاف الرئيس الكوبي..

f3f4c2bd-7838-42dd-987d-4a2354f10ebb

إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في دول المنطقة، والقيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء جولة التصعيد الأخيرة

ترامب: سنعاود القصف اليوم الخميس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

ايران تعلن عن اغلاق مضيق هرمز أمام عبور جميع السفن والناقلات ..