البحرين: إصابة طفلة واحتراق مركبات جراء الهجوم الصاروخي الإيراني

المنامة /سما/

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينتي حمد والمنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض مسيرات إيرانية.

وجاء في بيان الوزارة: "جراء العدوان الإيراني الذي تتعرض له مملكة البحرين.. إصابة بسيطة لطفلة 11 عاماً ومعالجتها في الموقع.. واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية، والدفاع المدني والإسعاف الوطني قاما باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، فيما توعد الرئيس ترامب بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران في الحال على اتفاق سلام.