إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في دول المنطقة، والقيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء جولة التصعيد الأخيرة

وكالات /سما/

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن الإنتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران، عقب أن شنت هجمات بعد منتصف الليلة الماضية على عدة أهداف في البلاد، واصفة إياها بـ "الدفاعية".

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس بأن "وحدات من مشاة البحرية (المارينز) والقوات الجوية والبحرية الأمريكية، أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف إيرانية كانت تشكل تهديداً للقوات الأمريكية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية".

من جانبها أعلنت إيران استهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرات مسيّرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 18 موقعاً عسكرياً أمريكياً في قاعدتي علي سالم وأحمد الجابر الجويتين في الكويت، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أيضاً أنه استهدف بالصواريخ مركز قيادة وسيطرة أمريكي في الأردن. ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري قوله إن هذه "العملية العقابية ضد المعتدي" استهدفت "قاعدة الأزرق الجوية ومركز سيطرتها باستخدام 12 صاروخاً باليستياً"، مؤكدة أنها دمرت هذه المنشآت "وعدداً كبيراً من الطائرات المقاتلة".

وأعلن الجيش الكويتي في بيان الخميس، أن منظوماته الدفاعية تتصدى لأهداف جوية "معادية". كما أعلنت الكويت إغلاق أجوائها "مؤقتاً" أمام الرحلات الجوية في أعقاب الهجمات الإيرانية. في حين حثت وزارة الداخلية البحرينية بعد إطلاق صافرات الإنذار، المواطنين والمقيمين على "التوجه لأقرب مكان آمن.

وكانت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة البلاد مرة أخرى، فإن إيران ستهاجم أهدافاً جديدة. ونقلت عن مقر خاتم الأنبياء -أعلى قيادة عسكرية في إيران- أن أي سفينة تعبر مضيق هرمز ستستهدف.

كما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي، ووكالة مهر للأنباء، عن البحرية الإيرانية قولها، إنها استهدفت سفينتين "كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني". في وقت نفت فيه (سنتكوم) إغلاق مضيق هرمز، وقالت إن عبور السفن التجارية للمضيق مستمر هذه الليلة.