الجدول الكامل لمباريات دور المجموعات في كأس العالم 2026.. المواعيد وقنوات البث الناقلة

وكالات /سما/

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو قارة أمريكا الشمالية لمتابعة كأس العالم 2026 النسخة الأكثر تحولا في تاريخ البطولة، والتي تسضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتشهد البطولة توسعا تاريخيا بارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا، وزيادة المباريات إلى 104 مباراة، مع استحداث دور الـ32 الذي يعيد رسم خريطة المنافسة العالمية.

ولا تقتصر أهمية هذه النسخة على الأرقام فحسب، بل تمتد إلى البعد العربي القياسي، حيث تشارك 8 منتخبات عربية هي الأردن، قطر، السعودية، مصر، المغرب، العراق، تونس، والجزائر، في حضور يعد الأكبر في تاريخ المونديال، ويعزز آمال العرب في تحقيق إنجازات تاريخية.

وتنطلق المنافسات غدا الخميس لتتواصل حتى 19 يوليو المقبل، في عرس كروي ينتظر أن يعيد تعريف كرة القدم العالمية لعقود قادمة.

ومن المتوقع أن تحظى البطولة بتغطية تلفزيونية فضائية ورقمية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الشبكات التالية:

شبكة بي إن سبورتس: الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة وحفل الافتتاح.

شبكة قنوات الكأس: ستنقل البطولة عبر باقاتها الإضافية بالتنسيق مع بي إن سبورتس.

التطبيقات الرقمية: منصة تود (TOD) الملحقة بشبكة بي إن، ومنصة فيفا بلس (FIFA+) الرقمية الرسمية.

كما ستبث عدة قنوات عربية أخرى مباريات كأس العالم عبر البث الأرضي.

ونستعرض في هذا الرصد الجدول الكامل ومواعيد مباريات دور المجموعات لمونديال 2026 حسب توقيت مكة المكرمة:

الخميس 11 يونيو - 2026

• المكسيك ضد جنوب إفريقيا "الافتتاح" – الساعة 22:00

الجمعة 12 يونيو 2026

• كوريا الجنوبية ضد التشيك- 5:00 (صباحا)

• كندا ضد البوسنة والهرسك- 22:00

السبت، 13 يونيو 2026

• الولايات المتحدة ضد باراغواي- 4:00

• قطر ضد سويسرا- 22:00

الأحد، 14 يونيو 2026

• البرازيل ضد المغرب- 1:00

• هايتي ضد أسكتلندا- 4:00

• أستراليا ضد تركيا- 7:00

• ألمانيا ضد كوراساو- 20:00

• هولندا ضد اليابان- 23:00

الاثنين 15 يونيو 2026

• كوت ديفوار ضد الإكوادور- 2:00

• السويد ضد تونس- 5:00

• إسبانيا ضد الرأس الأخضر- 7:00

• بلجيكا ضد مصر- 22:00

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

• السعودية ضد أوروغواي- 1:00

• إيران ضد نيوزيلندا- 4:00

• فرنسا ضد السنغال- 22:00

الأربعاء 17 يونيو 2026

• العراق ضد النرويج- 1:00

• الأرجنتين ضد الجزائر- 4:00

• النمسا ضد الأردن- 7:00

• البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية- 20:00

• إنجلترا ضد كرواتيا- 23:00

الخميس، 18 يونيو 2026

• غانا ضد بنما - 2:00

• أوزبكستان ضد كولومبيا - 5:00

• التشيك ضد جنوب إفريقيا - 19:00

• سويسرا ضد البوسنة والهرسك- 22:00

- الجولة الثانية

الجمعة 19 يونيو 2026

• كندا ضد قطر- 1:00

• المكسيك ضد كوريا الجنوبية- 4:00

• الولايات المتحدة ضد أستراليا- 22:00

السبت 20 يونيو 2026

• أسكتلندا ضد المغرب- 1:00

• البرازيل ضد هايتي- 3:30

• تركيا ضد باراغواي- 6:00

• هولندا ضد السويد- 20:00

• ألمانيا ضد ساحل العاج- 23:00

الأحد 21 يونيو 2026

• الإكوادور ضد كوراساو- 3:00

• تونس ضد اليابان- 7:00

• إسبانيا ضد السعودية- 19:00

• بلجيكا ضد إيران- 22:00

الاثنين 22 يونيو 2026

• أوروغواي ضد الرأس الأخضر- 1:00

• نيوزيلندا ضد مصر- 4:00

• الأرجنتين ضد النمسا- 20:00

الثلاثاء 23 يونيو 2026

• فرنسا ضد العراق- 00:00

• النرويج ضد السنغال- 3:00

• الأردن ضد الجزائر- 6:00

• البرتغال ضد أوزبكستان- 20:00

• إنجلترا ضد غانا- 23:00

الأربعاء 24 يونيو 2026

• بنما ضد كرواتيا- 2:00

• كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية- 5:00

• سويسرا ضد كندا- 22:00

• البوسنة والهرسك ضد قطر- 22:00

- الجولة الثالثة

الخميس، 25 يونيو 2026

• إسكتلندا ضد البرازيل- 1:00

• المغرب ضد هايتي- 1:00

• التشيك ضد المكسيك- 4:00

• جنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية- 4:00

• الإكوادور ضد ألمانيا- 23:00

• كوراساو ضد ساحل العاج- 23:00

الجمعة، 26 يونيو 2026

• تونس ضد هولندا- 2:00

• اليابان ضد السويد- 2:00

• تركيا ضد الولايات المتحدة- 5:00

• باراغواي ضد أستراليا- 5:00

• النرويج ضد فرنسا- 22:00

• السنغال ضد العراق- 22:00

السبت 27 يونيو 2026

• أوروغواي ضد إسبانيا- 3:00

• الرأس الأخضر ضد السعودية- 3:00

• نيوزيلندا ضد بلجيكا- 6:00

• مصر ضد إيران- 6:00

الأحد، 28 يونيو 2026

• بنما ضد إنجلترا- 00:00

• كرواتيا ضد غانا — 00:00

• كولومبيا ضد البرتغال- 2:30

• جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان- 2:30

• الأردن ضد الأرجنتين- 5:00

• الجزائر ضد النمسا- 5:00.