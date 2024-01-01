تقرير : اختفاء غامض لجاسوس إسرائيلي مزعوم يضع الدولة اللبنانية في موقف صعب

وكالات/سما/

بينما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف الضواحي الجنوبية لبيروت في مارس الماضي، وفرّ السكان مذعورين، وجد رجلٌ فرصته. وسط الفوضى، تسلل من سجنه في خلية تابعة لحزب الله، وشق طريقه إلى التلال الخضراء المطلة على العاصمة اللبنانية. حسب "أسوشيتد برس".

وهناك، في الحي الدبلوماسي الراقي في بعبدا، اختفى داخل بوابات السفارة الأوكرانية.

مكان وجوده الآن لغز، فهو متورط في لعبة تجسس مستمرة حيث يحاول حزب الله استئصال عملاء المخابرات الإسرائيلية الذين تسللوا إلى الجماعة المسلحة.

يُقال إن الرجل الذي عرّفته السلطات اللبنانية باسم خالد العايدي لاجئ فلسطيني من سوريا يحمل أيضاً الجنسية الأوكرانية. وقد احتجزه حزب الله في ضواحي بيروت، واتهمته السلطات اللبنانية بأنه جزء من مخطط استخباراتي إسرائيلي تم إحباطه لتنفيذ تفجيرات واغتيالات.

أدلى ثلاثة مسؤولين قضائيين ومسؤولان أمنيان رفيعا المستوى في لبنان، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالتصريح علناً، بتفاصيل حول هروب العايدي وقضية المحكمة العسكرية اللبنانية المرفوعة ضده. كما أدلى مسؤول سياسي رفيع في حزب الله بتفاصيل إضافية.

قد يكون لاختفاء العايدي تداعيات سياسية على الحكومة اللبنانية، التي التزمت الصمت إلى حد كبير بشأن القضية.

إذا ظهرت أدلة على أن العايدي هرب من لبنان بمساعدة من الحكومة، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات مع قاعدة حزب الله ذات الأغلبية الشيعية. وتواجه الحكومة بالفعل تدقيقاً بسبب تفاوضها المباشر مع إسرائيل، التي تخوض قتالاً شرساً مع حزب الله منذ بدايات الحرب الإيرانية .

طلبت السفارة الأوكرانية من السلطات اللبنانية في مارس/آذار الماضي تسهيل مغادرة العايدي للبلاد بعد فراره من قبضة حزب الله، وذلك وفقاً لوثيقة حكومية لبنانية حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس. إلا أن جهاز الأمن العام اللبناني رفض الطلب، مشيراً إلى صدور مذكرة توقيف قضائية بحقه في سبتمبر/أيلول 2025، بحسب الوثيقة.

امتنع جهاز الموساد الإسرائيلي عن التعليق. كما امتنعت وزارة الخارجية الأوكرانية عن التعليق أيضاً.

قال مسؤول أوكراني مطلع على القضية إن العايدي ليس موجوداً في السفارة الأوكرانية أو مجمعها في لبنان. وامتنع المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموقف، عن الإفصاح عن مكان وجود العايدي، كما امتنع، حرصاً على أمن السفارة وموظفيها، عن الإفصاح عما إذا كان العايدي قد دخل السفارة أصلاً، أو ما إذا كانت أوكرانيا قد ساعدته على الفرار.

شبكات الاستخبارات الإسرائيلية

استخدمت إسرائيل المراقبة البشرية والتقنية المتقدمة لإنشاء شبكات استخباراتية واسعة النطاق في لبنان، مما ساعدها على تنفيذ عمليات حاسمة ضد حزب الله.

في أكثر الأمثلة تعقيدًا، اخترقت إسرائيل سلسلة إمداد حزب الله وأرسلت إلى الجماعة المسلحة المدعومة من إيران آلاف أجهزة النداء اللاسلكي المفخخة . فجرت إسرائيل هذه الأجهزة عن بُعد في سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن مقتل 37 شخصًا على الأقل. وبعد أيام، قتلت غارات جوية إسرائيلية حسن نصر الله، الزعيم المخضرم لحزب الله، أثناء اختبائه في ملجأ شديد التحصين.

وحتى قبل ذلك، سمحت الاستخبارات الإسرائيلية داخل حزب الله لها بضرب كبار قادة الجماعة وقادتها الميدانيين "بسهولة نسبية"، كما قال نيكولاس بلانفورد، الخبير في شؤون الجماعة المسلحة في المجلس الأطلسي.

منذ حرب إسرائيل وحزب الله عام 2024، شنّ حزب الله والسلطات اللبنانية حملةً على شبكات التجسس المزعومة. وأفاد مسؤولون قضائيون بأن نحو 50 شخصاً أدينوا ويقضون أحكاماً بالسجن، بينما لا يزال آخرون قيد التحقيق.

قال المسؤول السياسي في حزب الله، وفيق صفا : "لقد نجحنا في كشف العديد من شبكات التجسس، ونجحت الدولة أيضاً في هذا الأمر". لكن "الإسرائيليين يعملون باستمرار على تجنيد الشباب اللبناني من جميع الطوائف.

أخبار العالم

اختفاء غامض لجاسوس إسرائيلي مزعوم يضع الدولة اللبنانية في موقف صعب

بقلم آبي سيويل وسالي أبو الجود

تم التحديث الساعة 3:42 مساءً بتوقيت غرينتش +3، 10 يونيو 2026

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بيروت (أسوشيتد برس) - بينما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف الضواحي الجنوبية لبيروت في مارس الماضي، وفرّ السكان مذعورين، وجد رجلٌ فرصته. وسط الفوضى، تسلل من سجنه في خلية تابعة لحزب الله، وشق طريقه إلى التلال الخضراء المطلة على العاصمة اللبنانية.

وهناك، في الحي الدبلوماسي الراقي في بعبدا، اختفى داخل بوابات السفارة الأوكرانية.

مكان وجوده الآن لغز، فهو متورط في لعبة تجسس مستمرة حيث يحاول حزب الله استئصال عملاء المخابرات الإسرائيلية الذين تسللوا إلى الجماعة المسلحة.

يُقال إن الرجل الذي عرّفته السلطات اللبنانية باسم خالد العايدي لاجئ فلسطيني من سوريا يحمل أيضاً الجنسية الأوكرانية. وقد احتجزه حزب الله في ضواحي بيروت، واتهمته السلطات اللبنانية بأنه جزء من مخطط استخباراتي إسرائيلي تم إحباطه لتنفيذ تفجيرات واغتيالات.

أدلى ثلاثة مسؤولين قضائيين ومسؤولان أمنيان رفيعا المستوى في لبنان، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالتصريح علناً، بتفاصيل حول هروب العايدي وقضية المحكمة العسكرية اللبنانية المرفوعة ضده. كما أدلى مسؤول سياسي رفيع في حزب الله بتفاصيل إضافية.

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قد يكون لاختفاء العايدي تداعيات سياسية على الحكومة اللبنانية، التي التزمت الصمت إلى حد كبير بشأن القضية.

إذا ظهرت أدلة على أن العايدي هرب من لبنان بمساعدة من الحكومة، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات مع قاعدة حزب الله ذات الأغلبية الشيعية. وتواجه الحكومة بالفعل تدقيقاً بسبب تفاوضها المباشر مع إسرائيل، التي تخوض قتالاً شرساً مع حزب الله منذ بدايات الحرب الإيرانية .

طلبت السفارة الأوكرانية من السلطات اللبنانية في مارس/آذار الماضي تسهيل مغادرة العايدي للبلاد بعد فراره من قبضة حزب الله، وذلك وفقاً لوثيقة حكومية لبنانية حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس. إلا أن جهاز الأمن العام اللبناني رفض الطلب، مشيراً إلى صدور مذكرة توقيف قضائية بحقه في سبتمبر/أيلول 2025، بحسب الوثيقة.

امتنع جهاز الموساد الإسرائيلي عن التعليق. كما امتنعت وزارة الخارجية الأوكرانية عن التعليق أيضاً.

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قال مسؤول أوكراني مطلع على القضية إن العايدي ليس موجوداً في السفارة الأوكرانية أو مجمعها في لبنان. وامتنع المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموقف، عن الإفصاح عن مكان وجود العايدي، كما امتنع، حرصاً على أمن السفارة وموظفيها، عن الإفصاح عما إذا كان العايدي قد دخل السفارة أصلاً، أو ما إذا كانت أوكرانيا قد ساعدته على الفرار.

شبكات الاستخبارات الإسرائيلية

استخدمت إسرائيل المراقبة البشرية والتقنية المتقدمة لإنشاء شبكات استخباراتية واسعة النطاق في لبنان، مما ساعدها على تنفيذ عمليات حاسمة ضد حزب الله.

في أكثر الأمثلة تعقيدًا، اخترقت إسرائيل سلسلة إمداد حزب الله وأرسلت إلى الجماعة المسلحة المدعومة من إيران آلاف أجهزة النداء اللاسلكي المفخخة . فجرت إسرائيل هذه الأجهزة عن بُعد في سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن مقتل 37 شخصًا على الأقل. وبعد أيام، قتلت غارات جوية إسرائيلية حسن نصر الله، الزعيم المخضرم لحزب الله، أثناء اختبائه في ملجأ شديد التحصين.

وحتى قبل ذلك، سمحت الاستخبارات الإسرائيلية داخل حزب الله لها بضرب كبار قادة الجماعة وقادتها الميدانيين "بسهولة نسبية"، كما قال نيكولاس بلانفورد، الخبير في شؤون الجماعة المسلحة في المجلس الأطلسي.

منذ حرب إسرائيل وحزب الله عام 2024، شنّ حزب الله والسلطات اللبنانية حملةً على شبكات التجسس المزعومة. وأفاد مسؤولون قضائيون بأن نحو 50 شخصاً أدينوا ويقضون أحكاماً بالسجن، بينما لا يزال آخرون قيد التحقيق.

قال المسؤول السياسي في حزب الله، وفيق صفا : "لقد نجحنا في كشف العديد من شبكات التجسس، ونجحت الدولة أيضاً في هذا الأمر". لكن "الإسرائيليين يعملون باستمرار على تجنيد الشباب اللبناني من جميع الطوائف".

لا ينطبق وصف العايدي على الجواسيس المزعومين الآخرين.

وقد شمل العديد من شبكات التجسس المزعومة أعضاء حاليين أو سابقين في حزب الله أو أفراداً تربطهم صلات عائلية بالجماعة.

أما العايدي، على النقيض، فكان غريباً عن المجتمع. ويحمل الجنسية الأوكرانية عن طريق والدته، وفقاً لوثيقة حكومية لبنانية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس. ولا يُعرف كيف يُزعم أنه جُنّد من قبل إسرائيل.

لجأ مئات الآلاف من السوريين إلى لبنان خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عاماً. لكنّ العايدي دخل البلاد في أغسطس/آب 2025 على متن رحلة جوية قادمة من إثيوبيا، وفقاً لما ذكره أحد المسؤولين الأمنيين اللبنانيين.

بينما بدأ حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي كعملية حرب عصابات صغيرة تحارب الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، فقد توسع بشكل كبير بعد حربه مع إسرائيل عام 2006، مما سهّل على الإسرائيليين اختراقه، بحسب بلانفورد. وأضاف أن دخول الحزب في الحرب الأهلية السورية زاد من انكشافه، حيث تم تخفيض معايير التجنيد.

وقال بلانفورد إن الأزمة الاقتصادية في لبنان ساعدت أيضاً جهود التجنيد الإسرائيلية.

تصف القضايا المرفوعة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية عملاء يتقاضون مبالغ تتراوح بين 2500 و20000 دولار أمريكي مقابل تقديم معلومات استخباراتية عن مستودعات أسلحة حزب الله ومكاتبه السياسية. وأفاد مسؤولون قضائيون بأن العديد من هؤلاء العملاء المزعومين جُنّدوا من قبل جهات إسرائيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إحدى القضايا البارزة كانت قضية محمد هادي صالح، وهو مغنٍّ ومؤدٍّ ديني بارز في أوساط مرتبطة بحزب الله. أُلقي القبض عليه في مايو/أيار 2025 ووُجِّهت إليه تهمة تزويد الموساد بخرائط وإحداثيات مواقع رئيسية لحزب الله استُهدفت لاحقًا في عمليات إسرائيلية. وهو رهن الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته.

"من المفارقات أنهم (حزب الله) كانوا يقضون الكثير من الوقت في اتهام خصومهم بأنهم جواسيس إسرائيليون، واتضح أن الجواسيس كانوا في الواقع من داخل المنظمة وقاعدتها الداعمة"، هذا ما قاله مهند حاج علي، وهو زميل بارز في مركز مالكولم إتش كير كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت.

تتواصل جهود التجنيد. خلال الحرب الأخيرة، ألقت إسرائيل منشورات فوق لبنان تحمل رموز QR، والتي، بحسب الجيش اللبناني، توجه الناس إلى وحدة عسكرية إسرائيلية مكلفة بتجنيد العملاء.

يُعتقد أن العايدي قد فرّ من البلاد

أعلن الأمن العام اللبناني في أكتوبر/تشرين الأول عن تفكيك شبكة كانت تخطط لتفجيرات واغتيالات في لبنان، من بينها عملية استهدفت فعاليات الذكرى السنوية الأولى لوفاة نصر الله. وأفاد مسؤولون أمنيون وقضائيون بأن السلطات عثرت على دراجة نارية مفخخة وسيارة معدلة لحمل متفجرات.

وُجهت اتهامات إلى العايدي وستة آخرين، جميعهم لبنانيون. وأفاد مسؤولون قضائيون أن أحدهم تمكن من الفرار، بينما يقبع الباقون في سجن لبناني بانتظار المحاكمة. وكان العايدي وحده محتجزاً لدى حزب الله، على الأرجح لأنه كان يُعتبر هدفاً ثميناً.

تزعم المحكمة العسكرية أن العملية دُبِّرت من قِبَل عميل للموساد يقيم في ألمانيا، والذي تواصل مع آخرين عبر تطبيقات مشفرة. وقد أرسلت المحكمة استدعاءً إلى السفارة الأوكرانية لم يُجب عليه.

قال صفا إن محاولة تهريب العايدي من لبنان إلى سوريا كانت فاشلة، ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.

قال مسؤولان أمنيان لبنانيان رفيعا المستوى إن العايدي يُعتقد أنه غادر البلاد. ولم يتضح ما إذا كان قد عبر إلى سوريا، حيث أفاد المسؤولون هناك بعدم امتلاكهم أي معلومات عنه.

اختفاء جاسوس مزعوم يزيد من حدة التوترات السياسية

تشهد العلاقات بين الحكومة اللبنانية وحزب الله توتراً شديداً. فقد استاءت الحكومة من قرار الحزب الأحادي الجانب بدخول حرب جديدة مع إسرائيل، بينما يغضب حزب الله من لجوء الحكومة إلى التفاوض مباشرة مع إسرائيل على وقف إطلاق النار، وربما اتفاق أمني وسياسي أوسع نطاقاً.

قد يؤدي هروب العايدي إلى تفاقم التوترات ووضع الدولة اللبنانية في موقف صعب.

قال حاج علي إنه إذا رفضت السلطات اللبنانية السماح للعايدي بمغادرة البلاد، فإن الولايات المتحدة وأوكرانيا "في وضع جيد لممارسة ضغط كبير" لضمان إطلاق سراحه. وأضاف أنه من جهة أخرى، إذا نُظر إلى الدولة على أنها سمحت للعايدي بالفرار، فإنها ستواجه "غضباً شعبياً، لا سيما بين الشيعة اللبنانيين" المتعاطفين مع حزب الله، والذي قد يستغل هذا الغضب لتأجيج التوترات الداخلية.