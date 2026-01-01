فانس: مصالح أمريكا وإسرائيل لا تتوافق دائمًا..ونتنياهو أخطأ في بعض الأمور

وكالات/سما/

قال نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" مساء يوم الأربعاء: إن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل لا تتوافق دائمًا، حيث خضعت علاقة الرئيس ترامب برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاختبار صعب في ظل الحرب مع إيران.

وأضاف، "انظر، رئيس الوزراء نتنياهو يحكم دولة كانت، كما هو واضح، شريكًا وثيقًا جدًا للولايات المتحدة. لكن، حتى عندما كنا شركاء وثيقين، أحيانًا تكون مصالحنا متوافقة تمامًا وأحيانًا تكون مصالحنا غير متوافقة”.

ووصف فانس نتنياهو بأنه زعيم ”يدافع بقوة عن مصالح بلده“، لكنه قال إن ترامب ”كان واضحًا جدًا بشأن ما يصب في مصلحتنا“.

وقال فانس: ”أحيانًا يعني ذلك أننا على وفاق، وأحيانًا يعني أننا لسنا كذلك“، مضيفًا أنه ”عندما تختلف وجهات النظر، فإننا، للأسف بالنسبة للإسرائيليين، نضطر إلى اختيار جانب الشعب الأمريكي، وهو ما نفعله دائمًا“.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان نتنياهو قد ارتكب أخطاء في طريقة تعامله مع الولايات المتحدة بشأن إيران، قال فانس: "من المؤكد أنه أخطأ في بعض الأمور".

ورفض فانس ذكر أمثلة، قائلاً إن تلك المحادثات "من الأفضل أن تظل سرية".

وأضاف فانس: "لكن ما أود قوله هو أنه كان شريكاً جيداً. وسنواصل العمل معاً. ولكن عندما تتباعد المصالح، ستسعى الولايات المتحدة لتحقيق المصالح الفضلى لأمتنا، وهكذا سيكون الحال".

في الأسابيع الأخيرة، تحدث السيد ترامب علنًا عن ضرورة أن يتفهم نتنياهو سعي الرئيس إلى قيادة المفاوضات مع إيران بنفسه.

ورجّح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ، التوصل إلى اتفاق يخص البرنامج النووي الإيراني يمتد "لفترة طويلة"، مشيراً إلى أن "الاتفاق قد يتم الأسبوع المقبل، لكن يمكن أيضاً أن يتم خلال بضعة أشهر".

وقال فانس "أعتقد أننا في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى اتفاق يكون جيداً للولايات المتحدة اقتصادياً، ويتعامل فعلاً مع البرنامج النووي الإيراني، ليس فقط الآن، وليس فقط طوال فترة رئاسة دونالد ترامب، بل لفترة طويلة، إلى درجة أن أطفالي عندما يكبرون يمكنهم أن يقولوا إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً".

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن هذا المسار يمثل هدف السياسة الحالية، مضيفاً: "أعتقد أننا قريبون جداً من تحقيق هذا الهدف، لكن لا يزال أمامنا بعض العمل، وسنواصل القيام به".

وأشار فانس إلى أن الرؤية ستتضح بشكل كبير قبل موعد الانتخابات النصفية، وزاد بالقول: "اسمع، أعتقد أن الاتفاق قد يتم الأسبوع المقبل، لكن يمكن أيضاً أن يتم خلال بضعة أشهر".