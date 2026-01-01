مصر: نعمل على اتفاقات فلسطينية فلسطينية حول السلاح في غزة

القاهرة/سما/

مع تواصل المساعي في القاهرة من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده تعمل على التوصل لاتفاقات فلسطينية - فلسطينية ومنها نزع السلاح.

كما أضاف خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، مع نظيره الإريتري عثمان صالح، أن القاهرة تعمل مع الوسطاء للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

كذلك شدد على أن مصر تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والحفاظ على القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها وبقاء الفلسطيني في أرضه.

وحول اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، قال عبد العاطي إن استكمال التفاهمات بشأن حصر السلاح لا يزال جاريًا، ويؤكد أن التزامات المرحلة الأولى لم تستكمل خاصة الحد الأدنى لشاحنات المساعدات.

وأكد حرص بلاده على مصالح الأشقاء الفلسطينيين وعلى الحفاظ على القضية الفلسطينية وعلى الرفض الكامل لأية مخططات لتصفية القضية.

وقال: "نركز على استمرار بقاء الفلسطينيين على أرضهم باعتبار ذلك حقا أصيلا لهم".

وأبدى عبد العاطي رفضه بشكل كامل وقاطع وحاسم مخططات التهجير سواء كان ما يقولونه تهجيرا طوعيا أو قسريا، وقال: «نعمل على تهيئة الظروف وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة لبقائهم على أرضهم».

وبخصوص حرب إيران، قال: "نأمل في وضع حد فوري للملف الإيراني حتى نستعيد الاهتمام المكثف والجهود الدولية والإقليمية بالملف الفلسطيني".

وأكد التنسيق مع السعودية ودول البحر الأحمر من أجل تجنيب باب المندب تبعات الحرب.

إلى ذلك، أعلن رفض بلاده التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول الرغبة في الاستيلاء على المزيد من أراضي غزة. وقال: "نرفض مخططات التهجير طوعاً أو قسراً لسكان قطاع غزة".