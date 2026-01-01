ترامب: سنهاجم إيران اليوم بقوة كبيرة جدا وعليهم أن يوقعوا الاتفاقية فوراً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده ستهاجم إيران بقوة مجدداً اليوم، ولديها الحق في استئناف القصف.

وأضاف ترامب في تصريحات، اليوم الأربعاء: "على إيران توقيع الاتفاق وهو اتفاق جيد فهو لا يمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي، بل في الواقع، يحظر عليهم تماماً امتلاك أي سلاح نووي في أي وقت، ونحن نراقب عن كثب ما يقومون به".

واكد ترامب أن الخطوة الوحيدة المتبقية أمام إيران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء التوتر تتلخص في "البدء في توقيع ورقة" الاتفاق الجاهز.

وأوضح ترامب خلال حديثه في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أن بنود هذا الاتفاق جرى التفاوض عليها بالكامل وأصبحت منتهية، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني يستمر في المماطلة ومحاولة كسب الوقت رغم الأهمية الكبيرة التي تحملها هذه الوثيقة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تهديدات أطلقها ترامب بشن مزيد من الضربات ضد طهران، حيث اعتبر في منشور له أن القيادة الإيرانية أهدرت وقتا طويلا جدا في التفاوض على اتفاق كان سيعود بالمنفعة الكبيرة عليها وكان سيكون رائعا بالنسبة لهم.