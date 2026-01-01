وفد من حماس يزور روسيا ويطلعها على مسار التفاوض مع إسرائيل

موسكو/وكالات/

التقى وفد قيادي من حركة حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة موسكو.

وضم وفد الحركة كلا من عضو المكتب السياسي للحركة ماهر صلاح، وممثل الحركة لدى موسكو إياد أبو زاهر، وأمين سر مكتب العلاقات الدولية محمد العيلة.

وقد أجرى وفد قيادة حماس "مشاورات سياسية معمقة مع المسؤولين الروس حول التطورات في مسار التفاوض وموقف الحركة منها، وسبل توحيد الجهود الدولية لإنهاء الحرب وآثارها بشكل كامل على شعبنا"؛ وفق ما جاء في بيان الحركة.

ووضع وفد الحركة الجانب الروسي في "تفاصيل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، والمخططات الصهيونية التي تهدف إلى فرض وقائع كارثية على الأرض".

وأكد وفد الحركة خلال اللقاء "حرص حماس التام على تثبيت وقف إطلاق النار بما يضمن إنهاء معاناة شعبنا"، مشددا في الوقت ذاته على التمسك بإنجاز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصولا إلى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. كما جرى تبادل للمواقف والآراء حول التطورات التي تشهدها المنطقة.

بدوره، أكد بوريسينكو موقف روسيا الاتحادية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحرص بلاده على الدفع بمسارات التفاوض لتحقيق الأمن والاستقرار، وعلى العلاقة مع الحركة وإدامة التواصل معها، وأطلع الوفد على جهود بلاده الدبلوماسية لمنع عودة الحرب، وخلق أفق سياسي عادل للقضية الفلسطينية.