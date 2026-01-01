بعد فشله في ايران ولبنان ..نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاستئناف الحرب على قطاع غزة..

القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن الجيش يستعد لاستئناف القتال في قطاع غزة على نطاق واسع.

وقالت الصحيفة إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وافق على خطط عملياتية في إطار مناقشات استئناف العمليات البرية في غزة.

أشارت إلى أن مصادر إسرائيلية أكدت أن الحكومة لم توافق بعد على توسيع القتال في القطاع الفلسطيني المحاصر، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حث الجيش على الاستعداد.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن “الحركة أعادت أيضًا بناء مقراتها وأنظمة القيادة والسيطرة، بعد مقتل العديد من قادة الجناح العسكري في الهجمات”، بحسب الصحيفة.

وتابعت “هآرتس”: “يسعى كبار المسؤولين في قيادة المنطقة الجنوبية إلى تسريع تنفيذ الخطط المعتمدة”.

وأشارت إلى أن “عاسور ذكر في مناقشات مغلقة أن إسرائيل لا يمكنها الاكتفاء بالوضع الراهن، في ظل النشاط على طول الخطوط العازلة (الخط الأصفر) في قطاع غزة”.

وهذا الخط يفصل بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا، وتحتل إسرائيل عبره نحو 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن “القيادة السياسية لم توافق بعد على خطط توسيع نطاق القتال، رغم طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسريع الاستعدادات”.