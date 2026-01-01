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الاربعاء الأسود ..مصدر عسكري إيراني: صواريخنا الباليستية ومسيراتنا اخترقت الدفاعات الأميركية في المنطقة وأصابت 70% من الأهداف بدقة

الأربعاء 10 يونيو 2026 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاربعاء الأسود ..مصدر عسكري إيراني: صواريخنا الباليستية ومسيراتنا اخترقت الدفاعات الأميركية في المنطقة وأصابت 70% من الأهداف بدقة



طهران /وكالات/

كشف مصدر عسكري إيراني لوكالة “فارس”، بناءً على البيانات والمراجعات الأولية لصور الأقمار الاصطناعية ومعلومات جهاز الأمن الإيراني، عن تحقيق نجاح كبير للعملية العسكرية الواسعة التي نفّذتها القوات المسلحة الإيرانية فجر اليوم الأربعاء.
وأكد المصدر العسكري أنه، ووفقاً لهذه المعطيات، تَمكّن السلاح الصاروخي وسلاح الجو من إصابة 70% من الأهداف العسكرية المحدّدة بدقة.
وأوضح المصدر أنّ الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، نجحت في اختراق أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في القواعد الأميركية في المنطقة.
وأشار المصدر إلى أنّ الصواريخ والمسيّرات الإيرانية أصابت أهدافها المحدّدة بدقة في قاعدة “الأزرق” في الأردن، وقاعدة “علي السالم” في الكويت، إضافة إلى مقرّ القاعدة الأميركية الخامسة (الأسطول الخامس) في البحرين.
وأعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، فجر اليوم الأربعاء، عن استهداف 21 هدفاً أميركياً في المنطقة، وذلك في ردٍ أوّلي وحاسم على العدوان الأميركي الذي استهدف مناطق في جنوب البلاد بذريعة سقوط إحدى المروحيات.

وكان “مقرّ خاتم الأنبياء” المركزي في إيران، أعلن تعرّض عدد من القواعد الأميركية في المنطقة إلى هجمات قوية شنّها الجيش ومقاتلو حرس الثورة، ردّاً على العدوان الأمیركي على مناطق في جنوب البلاد بذريعة سقوط إحدى المروحيات.
وحذّر المقرّ أيضاً، الجيش الأميركي، من تكرار العدوان على الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أنّ أيّ اعتداء جديد سيُقابل بهجمات أشدّ وأوسع نطاقاً ضدّ أهداف محدّدة مسبقاً في المنطقة.

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