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نداء أممي عاجل: نضطر لقطع الغذاء عن الجائعين لإطعام من يموتون جوعا

الأربعاء 10 يونيو 2026 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نداء أممي عاجل: نضطر لقطع الغذاء عن الجائعين لإطعام من يموتون جوعا



وكالات/سما/

 حذر برنامج الأغذية العالمي من أنه يواجه معضلة أخلاقية غير مسبوقة، حيث يضطر على خلفية أزمة الشرق الأوسط "لقطع الغذاء عن الجائعين لإطعام من يموتون جوعا".

 

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، كارل سكاو، أن المنظمة تواجه معضلة أخلاقية غير مسبوقة، حيث تضطر إلى "أخذ الغذاء من الجائعين لإطعام من يموتون جوعاً"، وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في التمويل جراء الأزمة في الشرق الأوسط.

بحسب سكاو، حتى لو فُتح مضيق هرمز غدًا، فإنّ تداعيات الوضع ستستمر لفترة طويلة.

ودعا الدول الغنية إلى تكثيف جهودها للتخفيف من آثار الأزمة على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

في مارس، حذّرت المنظمة من أنه في حال استمرار الصراع، قد يواجه الكثيرون نقصا حادا في الغذاء بحلول نهاية يونيو. 

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حصلت عليه وكالة ريا نوفوستي، فقد أدّى الصراع الدائر في الشرق الأوسط إلى تفاقم حادّ في معدلات الجوع في أكثر دول العالم هشاشة، مُخلّفا آثارا عميقة وطويلة الأمد، لا سيما في الصومال وسريلانكا وأفغانستان.

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