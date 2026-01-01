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صحيفة امريكية : قطاع غزة يتعرض لغزو القوارض بسبب جثث الشهداء تحت الأنقاض

الأربعاء 10 يونيو 2026 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة امريكية : قطاع غزة يتعرض لغزو القوارض بسبب جثث الشهداء تحت الأنقاض



غزة / سما /

 نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية عن مصادر أهلية ومنظمات دولية أن قطاع غزة يتعرض لغزو القوارض بسبب جثث الشهداء تحت الأنقاض، نتيجة منع إسرائيل دخول الآليات اللازمة لإزالتها.

وقال أحد اهالي قطاع غزة للصحيفة الأمريكية: "تتغذى القوارض الكبيرة على الجثث تحت الأنقاض، وقد ازداد أعدادها بشكل كبير... إنها تتسلل إلى الخيمة وتقضم ملابسنا. نضطر يوميا إلى رمي أشياء".

وأشار المسؤول الإعلامي لمكتب اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس، في حديثه للصحيفة، إلى عدم السماح بدخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض إلى القطاع.

وأشار عويس، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، لا توجد مساحة كافية في القطاع لتخزين الركام أثناء أعمال التنظيف. ووفقا لسكان محلي آخر، فإن الفئران تنجذب أيضا إلى مياه الصرف الصحي من حفر الامتصاص التي يضطر الناس إلى حفرها بأنفسهم بسبب عدم توفر شبكة صرف صحي.

بالإضافة إلى القوارض، يضطر سكان قطاع غزة لمكافحة البعوض والبراغيث والقمل، التي تسبب العدوى وتنقل الأمراض في ظل البنية التحتية المدمرة والظروف غير الصحية الناجمة عن النفايات ومياه الصرف الصحي.

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