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الذهب يسجل أدنى مستوى له في شهرين

الأربعاء 10 يونيو 2026 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يسجل أدنى مستوى له في شهرين



رام الله/سما/

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق وتزايد توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 بالمئة ليصل إلى 4187.59 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 1.7 بالمئة لتغلق عند 4213.40 دولار للأوقية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 4.3 بالمئة لتصل إلى 65.23 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 1717.30 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 1220.92 دولار للأوقية.

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