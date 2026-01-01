مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات واسعة في الضفة

القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع عشرات الفلسطينيين، وسط مواجهات في بعض المناطق المستهدفة.

وأسفرت الحملة عن اعتقال 15 فلسطينيا، بينهم امرأة، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.

ففي قرية بيت إيبا غرب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال والدة الشاب رفعت سماعنة للضغط عليه من أجل تسليم نفسه، فيما اعتقلت قيس دوابشة من قرية دوما جنوب شرق نابلس بعد مداهمة منزله والاعتداء على أفراد أسرته.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد أبو مخو من بلدة دير جرير ووعد أبو سمرة من بلدة ترمسعيا، كما نفذت عمليات دهم في بلدة رأس كركر واعتقلت الشاب يزن رشيد، بالتزامن مع الاعتداء بالضرب على ثلاثة مواطنين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما شهدت بلدة حوسان غرب بيت لحم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرة مواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، بينما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجانية غرب رام الله وأطلقت قنابل صوتية خلال عمليات التمشيط دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة وعددا من القرى المجاورة، بينها مركة وعنزا وجبع وفحمة وبير الباشا، حيث داهمت منازل المواطنين وفتشتها. كما احتجزت عددا من السكان في عرابة وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية داخل أحد المنازل الذي حوّلته إلى مركز تحقيق وثكنة عسكرية مؤقتة.

وتأتي هذه الاقتحامات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تترافق بشكل شبه يومي مع حملات اعتقال ومداهمات واسعة.