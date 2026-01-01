نتنياهو يسعى لتوحيد بن غفير وسموتريتش ويعزز منظومة الدعاية

القدس المحتلة / سما /

يعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على الدفع نحو خوض حزبي "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير و"الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش الانتخابات المقبلة ضمن قائمة مشتركة، في ظل مخاوف داخل الائتلاف من فقدان أصوات معسكر اليمين إذا فشل أحدهما في تجاوز نسبة الحسم.

وبحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عرض نتنياهو منح مواقع مضمونة في قائمة الليكود لمرشحين من الحزبين، بما يتيح لهم دخول الكنيست عبر الحزب الحاكم، في محاولة لدفع بن غفير وسموتريتش للتوصل إلى تفاهم انتخابي.

وذكرت القناة أن نتنياهو يخشى من تكرار سيناريو ضياع أصوات داخل معسكر اليمين، خصوصا في ظل الاستطلاعات التي تظهر صعوبة متزايدة أمام "الصهيونية الدينية" في تجاوز نسبة الحسم بمفرده.

وبحسب التقرير، فإن بن غفير وسموتريتش لا يفضلان خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، بسبب الخلافات السياسية والتنظيمية بين الحزبين، إلا أن العروض التي طرحها نتنياهو قد تشكل حافزا إضافيا للتوصل إلى اتفاق بينهما.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات مبكرة للانتخابات المقبلة، فيما يسعى نتنياهو إلى ضمان أكبر قدر ممكن من الأصوات داخل معسكره ومنع تشتتها بين الأحزاب اليمينية الحليفة.

نتنياهو يعزز منظومة الإعلام والدعاية قبل الانتخابات

وفي مؤشر إضافي على الاستعدادات الجارية لانتخابات مبكرة، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") بأن مكتب رئيس الحكومة شرع في شغل عدد من مناصب الإعلام والدعاية التي بقيت شاغرة لسنوات، وذلك قبل نحو أربعة أشهر من موعد الانتخابات المتوقع.

وبحسب التقرير، يعمل مكتب نتنياهو حاليا على تعيين رئيس لمنظومة المتحدثين باسم مكتب رئيس الحكومة، على أن يتولى الإشراف على مجمل النشاط الإعلامي للمكتب.

كما يجري استكمال إجراءات تعيين مدير لهيئة الإعلام القومي، وهو المنصب الذي قررت الحكومة شغله بإعفاء من المناقصة، على أن تمتد ولايته، وفق تعريف الوظيفة، لست سنوات.

وأشار التقرير إلى أن منصب رئيس منظومة الدعاية (الهسبراه) لم يكن مشغولا حتى الشهر الماضي، حين جرى تعيين الوزيرة والسفيرة السابقة، تسيبي حوتوبيلي، في المنصب، فيما لم يصدر عن مكتب نتنياهو أي تعقيب على التقرير.