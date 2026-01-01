ترامب ينصّب رجل أعمال مديرا للاستخبارات الوطنية الأميركية

القدس المحتلة / سما /

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الشخص الذي اختاره للإشراف على الاستخبارات الأميركية وأثار الكثير من الجدل، سيباشر عمله في 19 حزيران/ يونيو، أي قبل الموعد المتوقع.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن بيل بولتي سيتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة الجمعة المقبل، خلفا لتولسي غابارد التي أعلنت الشهر الماضي تنحيها عن منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان.

وقال ترامب في منشوره إن بولتي (38 عاما)، وهو رجل أعمال ووريث شركة عقارية عملاقة، سيواصل أيضا عمله مديرا للوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان، إضافة إلى رئاسته مجلس إدارة شركة "فاني ماي/ فريدي ماك".

ويشترط القانون على مدير الاستخبارات الوطنية الذي يرأس مجتمع الاستخبارات الأميركي، أن يمتلك "خبرة واسعة في مجال الأمن القومي".

وأثارت فترة عمل بولتي في الحكومة الأميركية انقساما حادا بين المقربين من ترامب، نظرا إلى تحيزه الحزبي السافر، وواجه انتقادات المشرّعين الديمقراطيين بسبب افتقاره للخبرة.

وفي المقابل، اتهم بولتي السناتور الديمقراطي، آدم شيف، والمدّعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشسا جيمس، بتزوير وثائق متعلقة بقرضين عقاريين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن شكوى داخلية في مؤسسة "فاني ماي" أشارت إلى أن بولتي اطلع بطريقة غير قانونية على سجلات الرهن العقاري الخاصة بها.

وأشار ترامب إلى أنه لا ينوي تعيين بولتي في هذا المنصب بشكل دائم، إذ يتطلب ذلك مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي.

وفي السياق، عرقل أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون يجدد صلاحية برنامج مراقبة تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية لكشف التهديدات الأجنبية، الأسبوع الماضي، وذلك احتجاجا على تعيين ترامب لبولتي.