طهران/وكالات/

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية قصف قواعد أمريكية في المنطقة ردا على استهداف مواقع في جنوب إيران، و" بررته واشنطن بحادثة إسقاط مروحية أمريكية".

[مقر "خاتم الأنبياء": استهداف قواعد أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات على مدن إيرانية]

رجل يمر أمام علم الحرس الثوري الإسلامي في طهران. / Gettyimages.ru

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، إن "قوات الجيش والحرس الثوري نفذت هجوما واسعا استهدف قواعد أمريكية في المنطقة"، مؤكدا أن العملية جاءت ردا على الضربات التي طالت مناطق في جاسك وسيريك وقشم.

وأضاف البيان أن "الهجمات كانت قوية ومنسقة"، محذرا من أن أي تكرار لما وصفه بالاعتداءات الأمريكية سيقابل بـ"ضربات أشد وأوسع تستهدف بنك الأهداف في المنطقة".

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري أن قواته البحرية نفذت عند الساعة 2:30 فجرا هجوما بطائرات مسيرة استهدف "الأسطول البحري الخامس في البحرين"، في إطار الرد على الهجمات الأخيرة.

وقال الحرس الثوري انه قصف قاعدة الازرق بالاردن بصواريخ خيبر شكن وانه دمر حظائر طائرات ف ٣٥ الأمريكية بالقاعدة . وقصف الحرس الثوري ايضا قواعد امريكية بالبحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة حسب مصادر غربية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة في جنوب البلاد"، مع تأكيد جاهزية القوات الإيرانية للرد على أي تصعيد إضافي، ملوحا بتوسيع نطاق العمليات في حال استمرار الهجمات.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد مستقل من الجانب الأمريكي أو دول المنطقة بشأن استهداف قواعد عسكرية أو وقوع خسائر.