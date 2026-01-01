الجيش الأميركي يعلن بدء مهاجمة إيران ..

واشنطن/وكالات /

أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ، اليوم الاربعاء، بدء شنّ ضربات ضد إيران ردًا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي أمس.

وقالت القيادة الأمريكية أت هذه المهمة تعد ردًا متناسبًا على العدوان الإيراني غير المبرر، وان الضربات جاءت بتوجيه مباشر من ترمب.

وافادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بدوي انفجارات في منطقة ميناء سيريك وان الطبيعة الدقيقة لهذه الأصوات لا زالت غير واضحة.

واعلن الرئيس الأمريكي ، ترامب، في وقت سابق إن الولايات المتحدة سيتعين عليها الرد على الهجوم الذي استهدف إحدى مروحياتها في مضيق هرمز.

وأضاف أنه أُبلغ من قبل الجيش الأمريكي بأن الإيرانيين أسقطوا، الليلة الماضية، مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" أثناء قيامها بدورية فوق المضيق.

وأوضح أن الطيارين اللذين كانا على متن المروحية التي أُسقطت بخير ولم يتعرضا لأي أذى.