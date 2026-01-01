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نتنياهو: سيطرنا على نصف مساحة غزة وسنواصل التضييق على “حماس” واكتشفنا بنية تحتية لحزب الله في قلعة الشقيف

الثلاثاء 09 يونيو 2026 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سيطرنا على نصف مساحة غزة وسنواصل التضييق على “حماس” واكتشفنا بنية تحتية لحزب الله في قلعة الشقيف



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب لن تتهاون مع أي محاولات من قبل حزب الله اللبناني لاستهداف العمق أو التجمعات السكنية والقواعد العسكرية.
وأوضح في تصريحات صحفية أن التحركات الميدانية للجيش ستكون مرتبطة بشكل مباشر بتطورات الموقف على الأرض، مشدداً على الجاهزية للتعامل مع كافة السيناريوهات التصعيدية على الجبهة الشمالية.
وفي سياق العمليات البرية في جنوب لبنان، كشف نتنياهو عن عثور القوات الميدانية على منشآت وبنية تحتية وصفت بالضخمة تحت الأرض في منطقة قلعة الشقيف.
وأشارت مصادر إلى أن هذه التحصينات تابعة لحزب الله وتمتد لمسافات طويلة، مما يعكس حجم التجهيزات العسكرية التي كانت معدة في تلك المنطقة الاستراتيجية القريبة من الحدود.
وعلى صعيد العدوان المستمر في قطاع غزة، صرح رئيس حكومة الاحتلال بأن الجيش يواصل تضييق الخناق على حركة حماس بوتيرة متسارعة عبر محاور القتال المختلفة.
وادعى نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تفرض سيطرتها الفعلية حالياً على نحو نصف مساحة القطاع، معتبراً أن الضغط العسكري هو الوسيلة الأساسية لتحقيق أهداف الحرب المعلنة.

كما توقع نتنياهو أن تتوسع رقعة السيطرة العسكرية في غزة لتصل إلى 70% من إجمالي المساحة خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار العمليات الهجومية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط تقارير عن خروقات مستمرة واستهدافات تطال المدنيين في مختلف مناطق العمليات العسكرية.

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