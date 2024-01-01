صور الاقمار الصناعية تكشف: إيران دمرت قاعدة رامات ديفيد شمال اسرائيل

وكالات/سما/

كشف تحليل لصور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "سوار" على الإنترنت، أن قاعدة القوات الجوية في الشمال ربما تكون قد تضررت خلال التصعيد مع إيران.

في الصورة، التي التُقطت أمس بدقة منخفضة - وتُعرض بالمقارنة مع صورة من 5 يونيو - تظهر بقعة في موقع الحظيرة. لم يتضح بعد ما كان موجودًا داخل المبنى المتضرر أو مدى الضرر، ولم يُدلِ الجيش الإسرائيلي بأي تعليق حول التفاصيل. نؤكد أن هذا الخبر يُنشر وفقًا لموافقة الرقابة.

إضافةً إلى الأضرار التي يُزعم وقوعها خلال التصعيد الأخير، كشفت صور الأقمار الصناعية التي نُشرت الشهر الماضي أن قاعدة رامات ديفيد الجوية قد استُهدفت في منطقتين خلال الحرب.

ويبدو أيضاً أن إحدى المنطقتين كانت تُستخدم على الأرجح لمركبات ومعدات الإغاثة، بينما كانت الأخرى نقطة للتزود بالوقود وصيانة الطائرات المقاتلة.

تتمركز خمس أسراب في قاعدة رامات ديفيد الجوية، التي تُشغّل، طائرات إف-16 وطائرات مسيّرة.

طوال فترة الحرب، كانت القاعدة - التي تبعد حوالي 50 كيلومترًا عن الحدود مع لبنان - هدفًا متكررًا لحزب الله.

ومن بين أمور أخرى، نشر حزب الله في عام 2024 وثائق التقطتها طائرة "هودهد" المسيّرة من داخل القاعدة، تُظهر خزانات وقود الطائرات، ومقر السرب 109، ومنصة القبة الحديدية، ومستودعات الذخيرة، ومقر السرب 157، وحظائر الطائرات، ومقر السرب 105.