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استطلاع "كان" العبرية :القائمة العربية تهدد أغلبية نتنياهو في الانتخابات القادمة

الجمعة 05 يونيو 2026 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع "كان" العبرية :القائمة العربية تهدد أغلبية نتنياهو في الانتخابات القادمة



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجرته قناة "كان الإسرائيلية ونُشر مساء الخميس تراجع حزب الليكود بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق.

في حين ارتفع عدد مقاعد حزب يشار برئاسة ايزنكوت بمقعد واحد.

مع ذلك، بقي الائتلاف الحاكم على حاله بعد أن تجاوز حزب الصهيونية الدينية نسبة الحسم لأول مرة.

كما اظهر الاستطلاع أن خوض الأحزاب العربية في قائمة مشتركة سيُضعف كتلة نتنياهو، بينما من شأن تحالف بينيت وإيزنكوت أن يُعزز الكتلة التي يرأسها نتنياهو .

إضافةً إلى ذلك، يخشى 60% من الناخبين من المساس بنزاهة الانتخابات المقبلة.

كما تناول الاستطلاع ترشحا مشتركًا بين نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت. في هذه الحالة، سيصبح التحالف أكبر الأحزاب بـ38 مقعدًا، كما في الاستطلاع السابق. في هذه الحالة، سيضعف حزب الليكود، لكن حزب سموتريتش سيتجاوز نسبة الحسم الانتخابية، مما يعزز كتلة الائتلاف إلى 54 مقعدًا.

في المقابل، إذا اتحدت الأحزاب العربية في قائمة مشتركة، فستفوز بـ13 مقعدا، وستضعف كتلة نتنياهو إلى 52 مقعدا.

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