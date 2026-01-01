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الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيا

الجمعة 05 يونيو 2026 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الإثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. 

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