نتنياهو يلغي التصويت على قرار وقف إطلاق النار بعد بيان أمين عام "حزب الله"

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزراء إسرائيليون معارضتهم وقف إطلاق النار مع لبنان وامتنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن عرض التصويت على قرار بهذا الخصوص بعد ما أعلنه أمين عام "حزب الله" عن رفضه وقف النار.

أفادت "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى أن نتنياهو لم يعرض على المجلس قرارا لوقف إطلاق النار بلبنان بعد إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" رفضه هذا الأمر.

يشار إلى أن هذه التطورات جاءت بعد ما أعلنته الولايات المتحدة عن تفاصيل تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار ليلة أمس عقب لقاء إسرائيلي-لبناني في واشنطن.

وذكر تقرير "يديعوت أحرونوت" أن التصويت لم يكن للمصادقة على الاتفاق وذلك بعد أن أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" رفضه لوقف إطلاق النار المقترح، الذي كان أحد شروطه وقف إطلاق النار من قبل "حزب الله".

في الواقع، ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء نتنياهو، فإن إسرائيل لا تزال تنتظر موافقة كهذه. وقال نتنياهو: "حاليا لا يوجد اتفاق، حزب الله يعارض ولذلك لن أعرضه للتصويت. إذا وافق، سأحضره لنيل موافقتكم".

وشارك رئيس الأركان إيال زامير فقط في بداية الجلسة ولم يتحدث كثيرا. وخلال النقاش، أُبلغ الوزراء بمقتل ضابط سلاح المدرعات النقيب إيتان شموئيل لامبرغ في جنوب لبنان، الأمر الذي عزز لدى بعضهم المعارضة لوقف إطلاق النار.

وقد وصف أمين عام "حزب الله" المفاوضات مع إسرائيل بأنها "مذلة ومخزية"، رافضا ما ورد في "إعلان واشنطن"، ووصفه بأنه يرسم المبادئ لخضوع لبنان لمشروع "إسرائيل الكبرى".

وقال قاسم: "أن يكون الهدف الأساس نزع سلاح المقاومة كمنطلق لأي اتفاق، يعني إعدام قوة لبنان، وتهديدا وجوديا بإبادة شعبه المقاوم، وهو إعلان لتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين لمصلحة إسرائيل".

وشدد أن الحزب "معني فقط بوقف العدوان الشامل، بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل"، موضحا أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، فلا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان..".

وأضاف قاسم: "لم نعط التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه، وما دام العدوان مستمرا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، وسنطاله حيث نقرر ونستطيع. وما دامت قرانا غير آمنة تُقصف وتُهدم ويُقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة".

وختم قاسم بدعوة المسؤولين إلى "إيقاف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة"، مؤكدا أن "من يريد العزة والكرامة وحفظ دماء الشهداء لن يخون أمانة الأجيال".