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المستوطنون يسرقون محاصيل المواطنين الزراعية جنوب الخليل

الجمعة 05 يونيو 2026 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يسرقون محاصيل المواطنين الزراعية جنوب الخليل



الخليل/سما/

اقدم المستوطنون على سرقة محاصيل زراعية تعود لمواطنين فلسطينيين في منطقة الفرش جنوب مدينة يطا، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح اسامة مخامره أن المواطنين تواصلوا مع الشرطة الإسرائيلية وطالبوها بالتدخل لوقف عملية السرقة التي نفذها المستوطنون في الأراضي الزراعية بالمنطقة، إلا أن عناصر الشرطة والتي حضرت للمنطقة، لم تتخذ أي إجراء لمنع الاعتداء أو حماية ممتلكات المواطنين، بل وفرت الحماية للمستوطنين أثناء قيامهم بسرقة المحاصيل.

وأشار إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مسافر يطا وجنوب الخليل، والتي تشمل الاستيلاء على الأراضي الزراعية، وتخريب المزروعات، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وسط حماية وإسناد من قوات الاحتلال.

وأكد مخامرة أن المواطنين يواصلون التمسك بأراضيهم رغم الانتهاكات المتكررة التي تستهدف وجودهم ومصادر رزقهم في المنطقة.

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