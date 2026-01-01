ترامب: لا يوجد سبب لإخراج اليورانيوم من إيران وأتشرف بلقاء مجتبى خامنئي..

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس إنه لا يوجد سبب لإستخراج اليورانيوم المخصب من إيران.

وأضاف ترامب: "إنه مدفون"، مشيراً إلى أنه "لا يفضل" فكرة قيام الجيش الأمريكي بذلك.

وصرح الرئيس للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد فكرنا في الأمر، ولم أكن أرغب في أن نكون في موقف نضطر فيه للذهاب إلى هناك. الأمر ليس كما هو الحال في فنزويلا، حيث تدخل لبضع دقائق ثم تغادر، ويودعك الجميع عند إقلاع الشحنة".

قال ترامب: "لم أكن أريد أن أكون مثل جيمي كارتر"، مستذكراً أزمة الرهائن التي أعقبت الثورة الإسلامية.

وأكد أنه لاستخراج اليورانيوم، "كان لا بد من البقاء هناك لمدة أسبوع أو أسبوعين، واستخدام معدات ضخمة، ونقلها جواً، فضلاً عن التواجد في منطقة حرب.

في البداية، اعتقدنا أننا قادرون على فعل ذلك، لأنهم لن يكتشفوا الأمر، على الأقل ليس فوراً. لكنهم سيكتشفونه في النهاية، لأن أسبوعاً أو أسبوعين كانا سيتطلبان جهداً لوجستياً هائلاً. كنا سننجح في ذلك، لكنني قلت إنني لا أحبذ الفكرة".

وواصل الرئيس شرح مخاطر هذه العملية قائلاً: "فجأةً، كان الإيرانيون سيحددون موقعكم بدقة. لا يزال لديهم صواريخ متبقية، ما يعني أنهم كانوا قادرين على استهدافكم وإطلاقها مراراً وتكراراً حتى يخترق أحدها هدفهم. لم يعجبني ذلك. يمكننا الحصول على اليورانيوم حتى الآن، ولا أعتقد أنهم قادرون على إيقافنا حتى لو أردنا، ولكن لا يوجد سبب يدعوهم لفعل ذلك."

وأوضح ترامب قائلاً: "اليورانيوم مدفون في مقبرة. ولدينا أيضاً كاميرات مراقبة فائقة الدقة تراقب الموقع عبر قوات الفضاء. كل باب هو باب، وأنتم تعلمون إلى أين تؤدي هذه الأبواب - إلى أماكن خطرة. لكن كل مكان في هذا المجمع، في هذه الجبال، تعرض للقصف ثلاث مرات في الواقع، لأننا هاجمناه أيضاً بصواريخ توماهوك. كل شبر من هذه المنطقة مصور. لدينا حوالي تسع كاميرات تعمل باستمرار. نحن نغطي كل شيء. إذا اقترب أي شخص من هناك، فسوف نعلم."

ثم سُئل عما إذا كان سيقابل آية الله الجديد، مجتبى خامنئي، فأجاب: "لا أرغب في مقابلته، ولكن إن حدث ذلك، فسيكون لي شرف كبير. أود أن أرى إن كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وإن تم ذلك، فقد أقابله. لا بأس بذلك من وجهة نظري. وإن حدث، فسأحترم ذلك، لأن والده وزوجته وطفله قُتلوا، لذا ربما يحمل ضغينة ولن يرغب في مقابلتي. حسنًا، أقول إنني لستُ الشخص المُفضّل لديه، لكنه على الأرجح شخصٌ مُحترف."

واختتم حديثه قائلاً: "لا أعرف، لكن يبدو أنه يتمتع بسمعة طيبة في بعض الأوساط. في الواقع، كما تعلمون، يقول بعض الناس أشياء سيئة عنه، لكنهم يقولون أيضاً الكثير من الأشياء السيئة عني. هذا كذب محض بالطبع."

بحسب ترامب، "لقد حققنا نجاحًا كبيرًا مع إيران. ستعرفون تفاصيل الاتفاق، لكن أهم بنوده هي منعهم من امتلاك أسلحة نووية. سيتم فتح مضيق هرمز فورًا، وقد أزلنا الألغام إلى حد كبير. لدينا بعض من أكثر حقول الألغام البحرية تطورًا. لذا أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح.