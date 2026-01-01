المجازر مستمرة : 12 شهيدا في تصعيد اسرائيلي دموي في قطاع غزة ..

غزة/سما/

استشهد مواطن فلسطيني واصيب ثلاثة اخرون مساء اليوم الخميس في غارة اسرائيلية وسط مدينة غزة.

واستشهد المواطن منصور جميل ابو عصر اثر الغارة التي وقعت في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق، اصيب سبعة مواطنين احدهم بجراح بالغة الخطورة في قصف محل تجاري في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

ونجا عدد من المواطنين من قصف استهدف سيارة يستقلّونها غرب مدينة غزة.

كما اصيب اربعة مواطنين بقصف دراجة كهربائية في مواقد خان يونس جنوب القطاع.

وكان عشرة مواطنين استشهدوا في سلسلة غارات استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة.

ومن بين الشهداء اربعة مقاومين مع عائلاتهم وهم القيادي حسن رباح لبد مع زوجته وثلاثة من أطفاله و الشهيد عبد الله عطا أبو كلوب مع زوجته والشهيد عاصم أمين شلاش شبير وزوجته والشهيد محمد نعمان أبو مرق وزوجته.