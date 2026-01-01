هكذا نجا نتنياهو وقادة جيشه من الموت المحقق اليوم …

القدس المحتلة/سما/

أفاد إعلام إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الأمنية، كانوا موجودين بالجليل الغربي، قبل وقت قصير من سقوط مسيرة في المكان ذاته.

ونقلت القناة الـ 15 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في المواقع القريبة من بلدة شلومي أثناء وجود نتنياهو فيها، ما دفع رجال الأمن إلى التحرك بسرعة نحو رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.

وأظهرت صور متداولة آثار انفجارات في منطقة الجليل الغربي عقب مغادرة نتنياهو الموقع، في مشهد أثار تساؤلات حول توقيت الحادث وقربه من زيارة المسؤول الإسرائيلي الرفيع المستوى.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال نقاش عقده مع رؤساء البلديات في الشمال إسرائيل: “سنواصل العمل بحزم في مواجهة أي تهديد، ونستثمر الموارد اللازمة لضمان إعادة تأهيل وإنماء ومستقبل المجتمعات الشمالية – تماما كما فعلنا في الجنوب”.