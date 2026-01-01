  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نعيم قاسم: لم نعطِ التزاماً لأحد «بعدم مقاومة العدوان»... والمفاوضات مرفوضة جملة وتفصيلًا

الخميس 04 يونيو 2026 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نعيم قاسم: لم نعطِ التزاماً لأحد «بعدم مقاومة العدوان»... والمفاوضات مرفوضة جملة وتفصيلًا



بيروت /سما/

أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم اليوم (الخميس)، أن شمال ⁠إسرائيل ‌لن يكون ​آمنا ‌ما دام يتم ‌قصف ‌القرى اللبنانية وقتل ⁠السكان، مؤكداً أن «حزب الله» لم يعطِ التزاماً لأحد بعدم مقاومة العدوان «وما دامت قرانا غير آمنة، فلن تكون المستوطنات آمنة».

وشدد قاسم في خطاب متلفز، على أن نتيجة المفاوضات المباشرة التي وصفها بأنها «عبثية ومذلة للبنان»، مرفوضة جملة وتفصيلًا.

وإذ اعتبر قاسم أن «الهدف الأساس من المفاوضات نزع سلاح المقاومة كمنطلق لأي اتفاق، يعني إعدام قوة لبنان، وتهديد وجودي بإبادة شعبه المقاوم»، أوضح أن هذا المطلب يهدف لمنح «إسرائيل بالسياسة ما لم تأخذه بالحرب، وهذا مستحيل».

وأضاف: «أدعو المسؤولين إلى إيقاف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة، لتكونوا أقوى بالتفاف كل شعبكم حول خيار الدولة ذات السيادة بإدارتكم التي سيخضع لها الأعداء حتماً».

الأكثر قراءة اليوم

كارثة الـ 7 من اكتوبر ..مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل “صادمة” عن هجرة الإسرائيليين للخارج ويفضح ما تُخفيه “تل أبيب”..

9 شهداء وجرحى فجر اليوم بقصف شقق سكنية في قطاع غزة

ترامب: تحدثنا إلى “حزب الله” للمرة الأولى وإيران على وشك توقيع اتفاق نووي ونحاول الفصل ب

الولايات المتحدة تعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.. هذه تفاصيله

نتنياهو: نزع سلاح حماس سيتم بالتنسيق مع مجلس السلام الأمريكي

تفاصيل الاتفاق المرحلي بين أميركا وإيران: 4 مراحل وملف معقد ..

نتنياهو يرد على "مكالمة الصراخ" مع ترامب: "كان صوته عاليا جدا"

الأخبار الرئيسية

مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع أمام الضغوط والعدو فشل في احداث انقسام داخلي

تفاصيل الاتفاق المرحلي بين أميركا وإيران: 4 مراحل وملف معقد ..

حماس تحقق مع متهم بالوشاية بعز الدين الحداد.. لماذا بات اغتيال إسرائيل لقيادات «القسام» سريعاً؟

الولايات المتحدة تعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.. هذه تفاصيله

9 شهداء وجرحى فجر اليوم بقصف شقق سكنية في قطاع غزة