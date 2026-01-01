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مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع أمام الضغوط والعدو فشل في احداث انقسام داخلي

الخميس 04 يونيو 2026 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع أمام الضغوط والعدو فشل في احداث انقسام داخلي



طهران / وكالات /

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن "إيران ماضية في مواقفها السياسية والإقليمية ولن تتراجع أمام الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبرًا أن "نظام الهيمنة" يسعى باستمرار إلى منع بلاده من تحقيق المزيد من التقدم.

وقال خامنئي، في رسالة وجهها بمناسبة عيد الغدير، إن "نظام الهيمنة لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات تحول دون تقدم إيران"، مضيفاً أن إسرائيل تمثل "قاعدة عسكرية صنعها هذا النظام" في المنطقة.

وشدد على أن إيران لن تتراجع عن موقفها تجاه إسرائيل، متهمًا الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة زعزعة تماسك البلاد وتأجيج الخلافات الداخلية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن "أعداء إيران، وبعد فشلهم في ساحة المعركة، يسعون إلى الإضرار بصمود الشعب الإيراني وإحداث انقسامات داخلية"، مشيرًا إلى أن بلاده تمكنت من إفشال ما وصفها بـ"مكائد العدو".

كما اعتبر أن نشر رؤى سلبية داخل المجتمع الإيراني يصب في إطار دعم ما سماه "العدوان"، داعياً إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الداخلي في مواجهة التحديات.

وأكد خامنئي، أن الشعب الإيراني يفتخر اليوم بانتمائه إلى "جبهة المقاومة"، معتبرًا أن ذلك جاء نتيجة المسار الذي أرساه كل من الخميني وخامنئي.

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