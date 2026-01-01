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إيران تدين الهجمات الأمريكية على ناقلة نفط وبرج اتصالات وتحمل الكويت والبحرين المسؤولية

الأربعاء 03 يونيو 2026 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تدين الهجمات الأمريكية على ناقلة نفط وبرج اتصالات وتحمل الكويت والبحرين المسؤولية



طهران / وكالات /

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، "الهجمات العدوانية" التي شنتها الولايات المتحدة على ناقلة النفط الإيرانية وبرج الاتصالات في جزيرة قشم جنوبي البلاد.

وشددت الوزارة على أن إيران تحتفظ بحقها في الرد بالشكل المناسب على أي اعتداء يستهدف سيادتها وأمنها القومي، محملة الولايات المتحدة والجهات المتواطئة معها تبعات هذه الهجمات.

يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية "تعترض هجمات صاروخية معادية وهجمات بطائرات مسيرة تابعة للعدو".

كذلك، دوت صفارات الإنذار في البحرين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى "التحلي بالهدوء" والبحث عن مأوى في أقرب مكان آمن.

من جهتها، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى "سنتكوم" عن فشل موجة جديدة من الطائرات المسيرة الإيرانية في استهداف القوات الأمريكية في الكويت الليلة الماضية.

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