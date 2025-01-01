  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير: كندا صدّرت معدات عسكرية وتكنولوجية لإسرائيل في 2025

السبت 30 مايو 2026 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: كندا صدّرت معدات عسكرية وتكنولوجية لإسرائيل في 2025



وكالات / سما/

صدّرت كندا معدات عسكرية وتكنولوجية إلى إسرائيل بـ 14.7 مليون دولار كندي (نحو 10.7 ملايين دولار أمريكي) خلال عام 2025، وفق تقرير رسمي، رغم القيود المعلنة.

وبحسب تقرير نشره موقع الشؤون العالمية الكندية، الذي تعرض فيه الإعلانات الرسمية، صدرت الحكومة إلى إسرائيل منتجات عسكرية وتكنولوجية بقيمة 14.671 مليون دولار كندي خلال العام الفائت.

وأشار التقرير إلى استخدام 50 ترخيص تصدير عسكري لإتمام هذه المبيعات خلال 2025.

في المقابل، أوضح التقرير أن الحكومة الكندية لم توافق منذ 8 يناير/ كانون الثاني 2024 على تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، مؤكدا استمرار هذا الموقف.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية السابقة ميلاني جولي، أعلنت تعليق تراخيص تصدير المواد والمعدات العسكرية والتكنولوجية إلى إسرائيل “مؤقتا” اعتباراً من يناير 2024.

وفي أغسطس/ آب 2025، أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن بلادها لا تبيع أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى أن هذا النهج مستمر منذ عام 2024.

الأكثر قراءة اليوم

كوشنر يمارس ضغوطا كبيرة داخل البيت الأبيض لمنع إتمام الصفقة بين واشنطن وطهران

مشروع روسي ثوري لاستبدال الأعضاء وإيقاف الشيخوخة ..

غزة : 4 شهداء وإصابة مدنيين في تصعيد اسرائيلي كبير

ترامب: رفع الحصار البحري واستخراج الغبار النووي بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافية على حركتي حماس والجهاد

مصادر إيرانية : ترامب يتعمد "الخلط بين الحقيقة والكذب”.. والرئيس الامريكي يعلن انه سيعطي القرار النهائي بشأن الاتفاق قريباً

قاليباف : نحصل على المكاسب بالصواريخ وليس بالحوار

الأخبار الرئيسية

“دخلنا في حقبة جديدة”.. أمريكا: انتهى عهد دفاعنا عن الدول الغنية ونريد شراكات لا تبعية وسنعيد تشكيل علاقاتنا مع الحلفاء

مستشار خامنئي: ترامب خان الدبلوماسية مجددا ويريد استمرار الحصار البحري المفروض على إيران ومطالبه “مفرطة”

الحركة لن تقبل بنزع سلاحها وأصبحت اكثر في غزة ..الكشف عن رسالة «حماس» للوسطاء ولقاء مرتقب في القاهرة

إسرائيل تصعد حملتها الـدموية ..اربعة شهداء وعدد من الجرحى خلال 24 ساعة في قطاع غزة

رداً على هجمات طهران على منشآتها.. صحيفة أمريكية تكشف مشاركة الإمارات في الحرب على إيران