بدعم أميركي..نتنياهو يهدد بتوسيع العدوان على لبنان

الثلاثاء 26 مايو 2026 03:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مقطع فيديو مساء الاثنين بتوسيع العدوان على لبنان.

وأكد نتنياهو في الفيديو: "لن نتراجع، بل على العكس تماماً. قلتُ: اضغطوا على دواسة الوقود في لبنان. سنضربهم ..سنضربهم وجها لوجه".

وأقرّ نتنياهو : "صحيح، إنهم يطلقون علينا طائرات مسيّرة، طائرات مسيّرة تعمل بتقنية الألياف الضوئية"، لكنه سرعان ما أوضح: "لدينا فريق متخصص يتولى هذا الأمر.

في غضون ذلك ، نشر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد تغريدة على شبكة X ذكر فيها أن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى يُلمّح إلى أن الولايات المتحدة ستدعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان .

ووفقا له، تأتي هذه التصريحات الأمريكية في ظل تصعيد الهجمات من قبل حزب الله. وأضاف المسؤول أن حزب الله أطلق منذ 17 أبريل/نيسان أكثر من ألف طائرة مسيرة وأكثر من 700 صاروخ.

