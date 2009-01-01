لابيد: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت بحروبها وقد كُتب في غيابنا عن طاولة المفاوضات

الإثنين 25 مايو 2026 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بأنه “كارثة”، مشيرا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في حروبها بالمنطقة.
وقال لابيد في مؤتمر صحفي في مبنى الكنيست (البرلمان) بالشطر الغربي من مدينة القدس: “الاتفاق المُبرم مع إيران كارثة، وكانت الإدارة السياسية للحدث برمته في غاية السوء، ولقد حدث كل ما كان ينبغي ألا يحدث”.
وأضاف أن “الأسوأ من وجهة نظر إسرائيل، هو أن هذا الاتفاق كُتب في غيابنا عن طاولة المفاوضات”.
والأحد، أورد موقع “إكسيوس” نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ادعاءات تفيد بأن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف مفاوضات لتقييد البرنامج النووي الإيراني.
ومساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود “اتفاق” مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.
ومهاجما حكومة نتنياهو، قال لابيد: “مرارًا وتكرارًا، تضع حكومة نتنياهو أهدافًا وتفشل في تحقيقها، لقد فشلت في الحرب على غزة، وفي لبنان، وفي إيران”.
ووصف لابيد، نتنياهو بأنه “رجلٌ يتمتع بمواهب، لكنه تقدم في السن وأنهكه التعب، وهو مُحاطٌ بأشخاصٍ غير مؤهلين لإدارة دولة”.
زعيم المعارضة الإسرائيلية تابع: “لم تكن دولة إسرائيل هي التي فشلت في إيران ولبنان وغزة، بل كانت الحكومة”.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شن الجيش الإسرائيلي حروبا عدة في المنطقة، منها قطاع غزة ولبنان وإيران، فضلا عن غارات جوية على بلدان أخرى مثل اليمن وسوريا، ما أسفر عن قتلى وجرحى وموجات نزوح واضطرابات أمنية في المنطقة.

