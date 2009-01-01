وفد إيراني رفيع يصل الدوحة لبحث إنهاء الحرب وتحرير الأموال المجمدة

الإثنين 25 مايو 2026 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة / سما /

وصل وفد إيراني رفيع المستوى، يوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لإجراء مباحثات دبلوماسية ومالية حاسمة تتعلق بجهود إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة في المصارف الأجنبية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الملف، أن رئيس البرلمان الإيراني الذي أعيد انتخابه مؤخرا محمد باقر قاليباف، رفقة وزير الخارجية عباس عراقجي، وصلا إلى الدوحة في وقت سابق من اليوم؛ لدفع الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد الميداني.

 

وأكد المصدر أن الوفد يضم أيضا محافظ البنك المركزي الإيراني، الذي سيتولى نقاش ملف الأموال والأصول المجمدة، والتي جرى ترجمتها ضمن "مذكرة تفاهم" مالية تعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاق السياسي النهائي المحتمل بين الأطراف.

