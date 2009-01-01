إيران: توصلنا لتفاهم حول عدد من القضايا في اتفاق الإطار المحتمل مع أمريكا

الإثنين 25 مايو 2026 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إنه "لا توجد حالياً أي خطط لإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان".

وأضاف بقائي أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى "إطار عمل، لكن لا يمكن لأحد القول إن الاتفاق مع أميركا أصبح وشيكاً"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

ومن جهة أخرى، قال ‌بقائي، إنه تم التوصل ​إلى نتائج ​بشأن العديد من الموضوعات ⁠التي نوقشت ضمن ​مذكرة تفاهم محتملة ​مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني ​أن طهران قريبة ​من توقيع اتفاق.

وأضاف بقائي ‌أن ⁠إيران تتفاوض من أجل إنهاء الحرب ولا تناقش حاليا ​القضايا ​النووية، ⁠وذكر مجددا أن التغييرات ​في مواقف المسؤولين ​الأمريكيين ⁠تضع عراقيل أمام أي اتفاق.

وقال بقائي، إن "الخدمات المقدمة لعبور مضيق هرمز تتطلب دفع مقابل"، زاعماً أنها "ليست رسوم عبور".

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحافي، أن "إيران لن تفرض رسوماً على عبور مضيق هرمز"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

