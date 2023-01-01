  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,797 شهيدا

الإثنين 25 مايو 2026 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,797 شهيدا



غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الإثنين، عن ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,797 شهيدا، و172,821 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيد متأثرا بإصابته، و5 شهداء جدد، و8 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 904، وإجمالي الإصابات إلى 2,713، فيما جرى انتشال 777 جثمانا.

وأوضحت الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

الأكثر قراءة اليوم

إيران: احتمال إلغاء الاتفاق بسبب عرقلة أميركا لبعض البنود ..

السناتور الجمهوري غراهام: السعودية ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم

مستوى دعم إسرائيل لدى الحزبين في ادنى مستوى ..ترامب يؤكد ان "نتنياهو يفعل كلّ ما أقوله له"..

مسؤول أمريكي: المرشد الإيراني وافق على الإطار العام للاتفاق النووي ..

إسرائيل تفقد السيطرة في جنوب لبنان ..عجز كبير في مواجهة مسيرات حزب الله

"أكسيوس": ترامب طلب من قادة عرب ومسلمين الانضمام إلى اتفاقات أبراهام مع إسرائيل

خيبة أمل في تل أبيب..مسؤول سياسي اسرائيلي رفيع المستوى: ايران نجحت بوقف اطلاق النار دون اتفاق

الأخبار الرئيسية

أفول الإمبراطوريّة الأمريكيّة.. إجماعٌ في اسرائيل : هُزِمنا شرّ هزيمةً بمواجهة إيران

إحباط في الجيش الإسرائيلي بعد بوادر الاتفاق الاتفاق الايراني الامريكي: ايران تظل دولة عتبة نووية

IMG_4977

الخط الاصفر يتحرك ..إسرائيل توسع سيطرتها إلى 59% من مساحة قطاع غزة

IMG_4976

"أكسيوس": ترامب طلب من قادة عرب ومسلمين الانضمام إلى اتفاقات أبراهام مع إسرائيل

غزة : استشهاد مواطن وبحرية الاحتلال تستهدف الصيادين والمدفعية تقصف على طول الخط الاصفر