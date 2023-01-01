الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,797 شهيدا

غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الإثنين، عن ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,797 شهيدا، و172,821 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيد متأثرا بإصابته، و5 شهداء جدد، و8 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 904، وإجمالي الإصابات إلى 2,713، فيما جرى انتشال 777 جثمانا.

وأوضحت الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.